Voli cancellati: flydubai cambia la policy rimborsi

Nota di servizio di flydubai, parte del Gruppo Emirates, in merito alla policy rimborsi con le modalità operative aggiornate a causa della tensione geopolitica che sta colpendo il Medio Oriente: per i voli cancellati che sono stati prenotati in gds e TAPortal è previsto il rimborso totale del biglietto, mentre per il rerouting, ovvero il cambio di rotta o itinerario aereo, consentito esclusivamente su voli operati da flydubai, mantenendo la stessa nazione di partenza e di arrivo, è previsto senza penale. Per variazioni come la nuova data di viaggio sono accettate entro 20 giorni rispetto alla data originale. Per le prenotazioni emesse con gds non è necessaria la rinuncia formale (waiver).

Riguardo poi ai voli con partenze fino al 10 marzo, la compagnia contempla il rimborso senza penale in gds e non è necessario il waiver. Mentre per i cambi il vettore li consente senza penale, applicando solo una differenza tariffaria, con una nuova data entro 20 giorni dalla data originale di partenza e la possibilità di rerouting verso qualsiasi altra destinazione operata da flydubai.

La compagnia aerea, infine, consiglia di verificare sempre la situazione dei voli attraverso la funzione Manage my Booking e per eventuali supporti si consiglia di inviare email in inglese a letstalk@flydubai.com.