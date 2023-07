Volotea a quota 180mila pax nei primi sei mesi a Firenze

Un tasso medio di riempimento degli aeromobili del 91% e oltre 180mila posti venduti da inizio 2023. Sono le cifre lusinghiere di Volotea a Firenze, dove poco meno di tre mesi fa ha aperto la sua nuova base operativa italiana. In sostanza si tratta di oltre la metà dei posti in vendita per i voli da e per il capoluogo toscano, un traguardo raggiunto anche in virtù del rapporto di collaborazione con l’Aeroporto di Firenze.

Chi vola da e per Firenze può scegliere tra 12 rotte, di cui 8 esclusive: circa 2.100 i voli e 323.000 posti in vendita, con una crescita del 2000% rispetto al 2022, che permetteranno ai passeggeri della Toscana di raggiungere cinque destinazioni in Francia, Bordeaux, Lione, Marsiglia, Nantes e Tolosa, una in Spagna, Bilbao, oltre a Bari, Cagliari, Catania, Olbia e Palermo. A ottobre verrà inaugurata la rotta per Amburgo, in Germania. Due le rotte in esclusiva: Olbia e Nantes anche dall’Aeroporto di Pisa.

«I risultati che stiamo ottenendo a Firenze ci confermano la bontà della scelta di inaugurare proprio qui la nostra settima base italiana – nota Carlos Muñoz, fondatore e ceo di Volotea – Puntiamo a consolidare la connettività di questo territorio, con un’ampia gamma di rotte e orari sempre più comodi per chi viaggia».

«Siamo estremamente soddisfatti e orgogliosi dei successi che abbiamo raggiunto insieme a Volotea in questi primi tre mesi di attività della nuova base – sottolinea Marco Carrai, presidente di Toscana Aeroporti – Grazie alla nostra solida partnership e alla fiducia reciproca, ci impegniamo ogni giorno a connettere Firenze in modo capillare con il resto d’Europa».