Volotea aggiunge cinque nuove rotte internazionali da Olbia

Volotea continua ad ampliare la sua offerta da Olbia. La compagnia spagnola ha annunciato l’avvio di altre cinque nuove rotte internazionali, oltre a quelle recenti per Madrid e Nizza. Inoltre, ha deciso di incrementare la sua flotta in Costa Smeralda per l’estate, passando da due a tre aeromobili.

Nel dettaglio, si aggiungono i voli per Parigi Charles De Gaulle, due frequenze settimanali, ogni lunedì e giovedì dal 29 maggio, Marsiglia, martedì e venerdì dal 26 maggio, Tolosa, dal 28 maggio tutti i giovedì e domenica, Bilbao, dal 27 maggio mercoledì e sabato, e Valencia, ogni martedì e sabato dal 27 maggio. Sono 70.000 i biglietti in vendita.

A questi vanno aggiunti i collegamenti con Roma Fiumicino per tutto il periodo previsto dal bando della Regione Sardegna. Grazie ai nuovi voli, che si aggiungono alle ultime tratte dirette a Firenze, Lille e Barcellona svelate a fine 2022, e alla riapertura del collegamento per Bari, sale a 28 il totale delle destinazioni raggiungibili da Olbia, 14 in Italia e 14 all’estero.

«Il legame tra Volotea e la Sardegna è cominciato più di 10 anni fa e siamo felicissimi di consolidare ulteriormente il nostro rapporto con l’isola» ha dichiarato Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea.

«Volotea si conferma un vettore strategico per lo sviluppo dell’aeroporto di Olbia per la nostra destinazione – nota Silvio Pippobello, amministratore delegato Geasar – L’espansione del portafoglio di destinazioni internazionali è coerente con la nostra strategia di sviluppo, che punta al consolidamento di Olbia come aeroporto principale dell’isola per i flussi extra-domestici al fine di incrementare il traffico nella bassa stagione».