Volotea rafforza l’operativo estivo: 164 rotte dall’Italia

Più di 11.000 voli e 1.800.000 posti in vendita. Sono questi i numeri dell’estate 2024 di Volotea che da giugno ad agosto rafforza la sua offerta, operando su 164 rotte nazionali e internazionali da e per l’Italia e registrando un aumento del 10% del numero di posti in vendita rispetto allo stesso periodo del 2019, complessivamente 1,8 milioni di posti a bordo dei suoi aeromobili.

Per la summer 2024 la compagnia opererà 26 nuovi collegamenti, con servizi previsti da Verona per Madrid, Copenaghen, Comiso, Praga e Bordeaux, da Ancona per Atene, da Roma-Fiumicino e da Olbia per Brest. E ancora da Palermo per Brest e Bordeaux, da Napoli per Atene, Lione e Spalato, da Firenze per Praga, da Venezia per Tolosa e da Bari per Bilbao, Spalato, Tolosa, Dubrovnik, Malaga, Rodi e Preveza-Lefkada e da Comiso per Bari e Torino.

Per quanto riguarda l’intero anno, Volotea si prepara a raggiungere nel 2024 i risultati migliori di sempre, grazie anche alle performance positive previste sul territorio italiano, dove opererà 169 rotte, che si traducono in più di 25mila voli in 60 città e 9 Paesi, per oltre 4 milioni di posti in vendita. Inoltre, nel periodo di alta stagione, il vettore impiegherà circa 450 dipendenti in Italia.

Volotea intende efficientare il servizio grazie anche ai buoni risultati raggiunti nel primo quadrimestre dell’anno e confermati dall’Otp15, l’indicatore con il quale viene definito il tasso medio di puntualità a 15 minuti. La compagnia ha registrato l’83% del completion factor, ovvero la percentuale di voli operati con successo, con il 92%, dalla percentuale di soddisfazione del cliente. Ottimo anche il load factor, il tasso di riempimento degli aerei, che nei primi quattro mesi dell’anno è del 92,5% in Italia.

A queste performance si deve aggiungere la valutazione di 4 stelle che la compagnia aerea ha ottenuto in seguito all’audit di Skytrax – la principale organizzazione internazionale di valutazione del trasporto aereo – così come il conseguimento del “Europe’s Leading Low-Cost Airline” in occasione dei recenti World Travel Awards.

Nel commentare questi risultati Valeria Rebasti, international market director di Volotea osserva: «Anche per quest’anno, in vista dell’estate, abbiamo in programma importanti progressi, orientati a collegare tra loro le piccole e medie città europee, offrendo un servizio di alta qualità. L’Italia rappresenta per la nostra compagnia il secondo mercato e, grazie alla sua forte attrattività dal punto di vista turistico, le potenzialità di sviluppo sono importanti. Continueremo quindi a investire per potenziare il turismo in incoming, ma anche per permettere ai viaggiatori di visitare le più belle città, in Italia e in Europa».