E pochi giorni fa assist in chiave sostenibilità da parte del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, che ha approvato il Disciplinare integrativo 2024 dell’Area marina protetta del Parco stesso. Una zona di tutela speciale, la prima in Italia, consentirà a partire dal 2025 la navigazione solo in elettrico in alcune aree minacciate dall’inquinamento acustico subacqueo.

Per rendere vivibili le Cinque Terre senza rinunciare al turismo bisogna analizzare i numeri: «Vanno valutati, per cui è importante un tavolo di monitoraggio della Regione Liguria, ma serve soprattutto un’analisi preventiva. Utile fare uno screen di parcheggi, autobus disponibili, ma è necessario prevedere i flussi in arrivo, in base ai dati in nostro possesso e sintetizzati dalla Regione. Vogliamo capire quanti gruppi vengono a visitare le Cinque Terre e chi sono i tour operator che lavorano nella nostra zona. Poi possiamo anche pensare a un eventuale ticket aggiuntivo per le comitive».

In sostanza, per trasformare l’overtourism in un’opportunità c’è bisogno di «un piano di gestione dei flussi e di una strategia che punti sulla destinazione culturale al posto di mare e selfie», sottolinea il sindaco, che al momento opportuno gioca l’asso nella manica: «Riomaggiore e Manarola subiscono un turismo che crea disagi al territorio e potrebbe incidere sulla perdita di valore e di attrattività della destinazione. Per far fronte a questa sfida abbiamo affidato la realizzazione di un Piano di destination management, cioè un approccio strategico alla gestione dei flussi, alla società di consulenza FTourism & Marketing di Josep Ejarque, già impegnata su destinazioni note per la loro complessità turistica, come Roma, Ischia, Cortina e Amalfi».