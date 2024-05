WebBeds lancia il nuovo sito di prenotazione

YogaMonterosa: sette chakra per le sette vette del massiccio Mentre le valli del Monte Rosa respirano i primi sprazzi di primavera, gli appassionati dello yoga si possono preparare a srotolare il tappetino e a stenderlo sul verde della montagna... The post YogaMonterosa: sette chakra per le sette vette del massiccio first appeared on ViaggiOff.

In Finlandia per scoprire il segreto della felicità con i suoi abitanti Un long weekend da passare in Finlandia, il Paese eletto anche per il 2024 il più felice al mondo dal World Happiness Report. Con la tarda primavera è iniziata la... The post In Finlandia per scoprire il segreto della felicità con i suoi abitanti first appeared on ViaggiOff.

Eurovision al via: tutti a Malmö per il festival più atteso dell’anno United by Music: è questo il claim di Eurovision Song Contest 2024, l’evento musicale più pop e atteso dell’anno che sbarca in Svezia grazie alla vittoria di Loreen l’anno scorso.... The post Eurovision al via: tutti a Malmö per il festival più atteso dell’anno first appeared on ViaggiOff.