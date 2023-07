Wizz Air aggiunge un aereo A321neo alla base di Milano Malpensa

Settimo Airbus A321neo per Wizz Air posizionato presso la sua base all’aeroporto di Milano-Malpensa. La recente aggiunta alla flotta di Wizz Air a Malpensa aiuterà a gestire il programma estivo dalla compagnia aerea. L’aumento della capacità consente, infatti, al vettore di aumentare la frequenza dei voli e migliorare l’offerta di prodotti per i clienti.

Inoltre, Wizz Air ha inaugurato una nuova rotta che collega giornalmente Milano a Madrid, una delle destinazioni più popolari per i turisti italiani.

Il volo di Wizz Air per la capitale spagnola si aggiunge alle nuove rotte inaugurate a Malpensa nei mesi recenti, tra cui quelle per Il Cairo e Hurghada in Egitto, e Riyadh in Arabia Saudita.

Per Tamara Nikiforova, corporate communication manager di Wizz Air: «questo settimo aeromobile alla nostra base di Malpensa, ci aiuterà a continuare ad espandere la nostra rete da Milano. L’aereo Airbus A321neo è il più sostenibile ed efficiente nella sua categoria ed è uno degli elementi chiave della nostra strategia per ridurre ulteriormente le emissioni per passeggero anche durante la crescita. Siamo felici di inaugurare anche la nuova rotta che collega Milano a Madrid».