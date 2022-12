Wizz Air aumenta i voli per l’Arabia Saudita con il Roma-Riyadh

Dopo il collegamento tra Milano Malpensa e Jeddah, Wizz Air inaugura il suo primo volo da Roma a Riyadh. La nuova rotta ultra lowcost rafforzerà la presenza della compagnia aerea in Arabia Saudita. La tratta sarà servita da voli a cadenza bisettimanale.

Situata sul vasto altopiano del Najd, circondata dal deserto, al centro della Penisola arabica, Riyadh è una metropoli moderna che custodisce una storia secolare che può ancora essere trovata all’interno dei suq, nei musei e nell’architettura antica.

«È un enorme piacere poter inaugurare questa nuova rotta tra Roma e Riyadh – ha dichiarato Evelin Jeckel, network officer di Wizz Air – La nuova rotta a tariffe ridotte consentirà ai turisti e ai residenti in Italia e in Arabia Saudita di viaggiare da un punto all’altro a prezzi accessibili, rafforzando la connettività globale e collegando direttamente due capitali rinomate in tutto il mondo per il loro immenso patrimonio storico e culturale. Desideriamo ringraziare ancora una volta i nostri partner dell’Air Connectivity Program, il ministero degli Affari Esteri, l’Ente del Turismo Saudita, l’Aeroporto di Riyadh e il governo dell’Arabia Saudita per il loro continuo sostegno. Il team Wizz non vede l’ora di accogliere i passeggeri a bordo dei nostri aerei moderni, giovani e sostenibili».

La tratta tra Roma e Riyadh è parte di un ventaglio di 23 nuove rotte verso l’Arabia Saudita annunciate nei mesi scorsi da Wizz Air, a conferma dell’impegno della compagnia nel sostenere il settore turistico in crescita del Paese, portando oltre 1 milione di passeggeri nel Regno. La crescente presenza del vettore è in linea con il programma Vision 2030, un obiettivo strategico per triplicare il traffico passeggeri in Arabia Saudita entro il 2030.

«L’Arabia Saudita è la più grande nuova destinazione al mondo, inesplorata, unica e inaspettata – ha commentato Fahd Hamidaddin, chief executive officer e membro del consiglio di amministrazione del Saudi Tourism Authority – L’offerta turistica saudita è incomparabile, per ampiezza e diversità, dalla natura incontaminata, ai diversi paesaggi, alla ricca cultura, all’offerta di intrattenimento in rapida espansione e all’autentica ospitalità araba. Siamo entusiasti di assistere al potenziamento dei voli tra l’Arabia Saudita e l’Italia, perché ci sta aiutando a creare una nuova ed entusiasmante destinazione per il viaggiatore italiano, per esplorare e sperimentare l’autentica ospitalità dell’Arabia».