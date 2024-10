Wizz Air lancia oltre 40 rotte per la stagione invernale

Wizz Air apre la stagione invernale 2024-2025, lanciando o reintroducendo 44 rotte, e sbarca nel nuovo aeroporto di Salerno – Costa d’Amalfi. La compagnia ungherese offre oltre 28 milioni di posti, la più grande capacità invernale mai registrata dall’inizio delle operazioni di Wizz Air, che si estende attraverso Europa, Nord Africa, Medio Oriente e Asia Centrale.

Il vettore atterra torna a operare da Chisinau, in Moldavia, e sblocca destinazioni uniche come Giza (Il Cairo) e Sharm El Sheikh in Egitto, Marrakech in Marocco e Stoccarda in Germania da un numero ancora maggiore di città. In totale la compagnia aerea opererà oltre 600 rotte nella stagione invernale.

Nella stagione estiva del 2024 la compagnia è stata scelta da circa 40 milioni di passeggeri, operando circa 200.000 voli con un tasso di completamento del 99,3%, uno dei migliori del settore, nonostante il difficile contesto operativo. Inoltre, Wizz Air ha continuato ad ampliare la sua gamma di prodotti e migliorare l’esperienza dei clienti e ora offre un portafoglio aggiornato di opzioni di abbonamento, tra cui All You Can Fly, Wizz MultiPass e Wizz Discount Club Premium. Per la comodità dei passeggeri, introdotte le opzioni di pagamento tramite Apple Pay e Google Pay sulla sua app ufficiale e le carte Revolut per gli acquisti a bordo.

Sul fronte sostenibilità la compagnia ha continuato a mantenere la più bassa intensità di emissioni di carbonio nel settore, con una media di 52,6 grammi di Co2 per passeggero/chilometro nei 12 mesi precedenti. Insieme ad Airbus, la compagnia sta testando le operazioni di Saf in vista della normativa RefuelEU che entrerà in vigore a gennaio 2025.

«Siamo entusiasti di entrare in quella che è a oggi la nostra più grande stagione invernale – annuncia Sasha Vislaus, corporate communication manager di Wizz Air – offrendo decine di nuove rotte per i nostri clienti. Con 205 rotte dall’Italia verso 35 Paesi in Europa e oltre, rimaniamo impegnati a crescere ulteriormente e a fornire ai passeggeri italiani ancora più opzioni per viaggi a basso costo. Dotati della nostra flotta sempre più all’avanguardia, continuiamo a investire nel miglioramento delle nostre performance operative e dell’esperienza del cliente, mantenendo i più alti standard di sostenibilità nel settore».