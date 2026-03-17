Ytl Hotels svela tre resort di lusso in Malesia

Culture, tradizioni, biodiversità, spiagge cristalline e giungle fanno della Malesia una meta affascinante ed emergente, ancora poco battuta dai classici circuiti turistici. Si distingue per il suo raro mix di foreste pluviali antichissime, fauna unica, isole tropicali e culture diverse con ecosistemi incredibili.

E quando parli di Malesia, parli di Ytl, già presente nel Paese nel settore delle imprese di costruzioni, infrastrutture, energia, sviluppo di immobiliare e nel turismo con Ytl Hotels. L’apertura del primo resort, il Pangkor Laut Resort, risale al 1985. Oggi Ytl Hotels gestisce 38 strutture, tra city hotel, resort di lusso e boutique hotel in tutto il mondo.

La scorsa settimana si è svolta la cena di gala di Ytl Hotels per il settore trade al The Westin Palace Hotel di Milano, organizzata con il supporto di Tourism Malaysia (Italy) e la presenza di rappresentanti di Turkish Airlines, vettore con il quale Ytl Hotels ha una partnership.

Nel saluto di benvenuto Pei Xien Yeoh, vice president, strategic&trasformation del Gruppo, ha ricordato quanto sia importante per Ytl Hotels il mercato italiano, sottolineando anche che in ciascuna struttura del Gruppo l’ospite potrà vivere un’esperienza unica e indimenticabile.

La filosofia di Ytl Hotels è quella di creare luxury resort radicati nel luogo dove nascono, capaci di valorizzare l’ambiente, la cultura e l’architettura locale.

Al centro dell’evento la presentazione di tre resort di lusso di Ytl Hotels in Malesia da parte di Mohannad Shaweesh, director of sales & marketing del Gruppo.

Il racconto parte con un aneddoto che riguarda il Pangkor Laut Resort, quando nel 1994 il grande Luciano Pavarotti, in Malesia per un’esibizione, esclamò: «Questo posto è incantevole, qui è il paradiso». E in quell’occasione, durante la sua performance, dedicò il brano “O Paradiso” come omaggio al luogo e alla sua esperienza.

Pangkor Laut Resort è tra i più iconici ed esclusivi resort di lusso nel Sud-est asiatico, offre un’esperienza nella foresta tropicale protetta su un’isola privata, al largo della costa occidentale della Malesia. Il concetto del resort è “One island, one resort”: qui l’intera isola è dedicata agli ospiti.

Ci sono ville immerse nella natura, quelle costruite su palafitte, nella giungla tropicale o affacciate su Emerald Bay. L’ospite è al centro di un’esperienza immersiva, tra i suoni della foresta, il mare cristallino e la fauna tropicale attorno al resort. La Spa Village è uno dei suoi elementi distintivi: bagni rituali e trattamenti ispirati alle tradizioni locali con programmi relax, detox e riequilibrio energetico: è considerata una delle spa più spettacolari del Sud-Est asiatico.

La cucina omaggia gli ingredienti locali e le tradizioni asiatiche con 4 ristoranti. Tra le esperienze singolari c’è il trekking nella foresta tropicale dell’isola con accompagnatori, sport acquatici come kayak, paddleboard e wakeboard, snorkeling, immersioni ed escursioni naturalistiche e progetti di conservazione ambientale.

Sull’isola di Gaya, all’interno del Tunku Abdul Rahman Marine Park nel Borneo malese, c’è l’eco-luxury Gaya Island Resort. Il concept è quello di un resort, naturalistico e avventuroso, immerso nella foresta tropicale del Borneo. La struttura offre un’esperienza unica che combina lusso, immersione nella natura e attività marine. L’isola tropicale dove è situato è coperta da foresta pluviale antica, mangrovie e barriere coralline protette, con una vista panoramica sul Monte Kinanalu e sul Mar Cinese Meridionale.

Il resort è stato progettato con un approccio eco-sostenibile: è integrato nella natura e si caratterizza per un’architettura che utilizza i materiali locali. Dispone di 120 ville private, costruite su palafitte sulle colline della foresta tropicale. Il resort offre diverse esperienze culinarie con i suoi 4 ristoranti ed esperienze uniche, come il beach barbecue al tramonto, i pic-nic privati sulla spiaggia e le cene sulla veranda della propria villa.

Anche in questo lussuoso resort elemento distintivo è la Spa Village Gaya Island, con trattamenti che utilizzano ingredienti naturali e rituali ispirati alle culture locali. Il resort è nel Coral Triangle, uno dei più ricchi ecosistemi marini al mondo.

Elemento distintivo del resort dal punto della sostenibilità ambientale è costituito dalla presenza del Marine Centre con il Turtle Rescue Centre che recupera tartarughe marine ferite o malate, le cura in vasche di recupero, monitora la guarigione con biologi marini e poi le rilascia in mare quando sono guarite. Gli ospiti possono visitare il centro e assistere alla riabilitazione delle tartarughe.

Infine il Tanjong Jara Resort, uno dei resort di lusso più iconici della costa orientale della Malesia. Si caratterizza per un concept più culturale. Si trova su una spiaggia a mezzaluna di sabbia dorata sul Mar Cinese Meridionale, circondata da palme tropicali e vegetazione costiera.

Rispetto ad altri resort tropicali, si distingue per il concept legato alla reinterpretazione contemporanea di un palazzo reale malese tradizionale del XVII secolo, con edifici in legno su palafitte, tetti ripidi e decorazioni intagliate da artigiani locali. Tanjong Jara Resort intende ricreare l’arte dell’ospitalità tradizionale malese.

La struttura dispone di 100 ville, tra camere e suite, con vista mare o sui giardini tropicali. Anche qui, come negli altri due resort, punto distintivo è la Spa Village Tanjong Jara, con trattamenti basati sulla medicina tradizionale malese e con l’utilizzo di erbe ed ingredienti locali.

Il resort dispone di una cucina che valorizza i sapori della costa malese con gli ingredienti locali. È possibile partecipare anche a lezioni di cucina tradizionale. Il resort offre numerose esperienze nella natura e nella cultura locali, come immersioni e snorkeling, escursioni nella giungla, trekking e tour in bicicletta nel villaggi.

Le foto sono state fornite dall’ufficio stampa di Ytl Hotels