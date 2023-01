A Genova il traguardo della regata The Ocean Race

Per la prima volta arriverà in Italia la più importante regata intorno al mondo. Sarà Genova a ospitare The Gran Finale dell’Ocean Race, dal 24 giugno al 2 luglio, nel nuovo Waterfront di Levante. Giunta alla cinquantesima edizione, la gara scatterà il 15 gennaio da Alicante, in Spagna, dove sarà inaugurata ufficialmente il 12 gennaio alle 20 con la Cerimonia di Apertura.

Nel villaggio “Ocean Live Park” di Alicante, inoltre, verrà inaugurato il Pavilion di Genova, un padiglione di 150 metri quadrati in cui i visitatori potranno esplorare le bellezze della città e dell’intera Liguria e le aziende avranno l’opportunità di sviluppare nuove occasioni di business con realtà provenienti da tutto il mondo.

Il Pavilion sarà collocato in prima linea, proprio dietro alle barche della regata e un ledwall di fronte alla struttura mostrerà le bellezze di Genova, della Liguria e dell’Italia. Attraverso la scannerizzazione di Qr Code si potranno approfondire i vari temi e le pareti del padiglione illustreranno il territorio con immagini iconiche: la Lanterna, i Palazzi dei Rolli, l’Acquario, le Botteghe Storiche e i tipici “carruggi”, il nuovo Waterfront di Levante, le Cinque Terre e il pesto. Nell’ultima edizione sono stati 2,5 milioni i visitatori complessivi nei villaggi.

Il capoluogo ligure si conferma così la capitale mondiale della vela e della nautica e può sfruttare una straordinaria possibilità dal punto di vista economico e turistico. Genova sarà l’unica città ad avere questa visibilità lungo tappe del percorso: Cape Town, Itajaí, Newport, Aarhus e L’Aja. Sarà anche in prima fila nel promuovere la sostenibilità e la tutela dei mari. Grazie al “Genova Process” sarà scritta la prima bozza di Carta dei diritti degli Oceani, che sarà presentata all’Onu dopo il Grand Finale.