Aci blueteam nomina Olga Raineri business development e global account manager

Aci blueteam ha annunciato l’ingresso di Olga Raineri nella squadra commerciale guidata da Paolo Bertola, con il ruolo di business development & global account manager a supporto della nuova strategia di crescita dell’azienda e del business globale, con particolare focus sugli Stati Uniti.

Professionista di affermata esperienza nella travel industry e nella distribuzione gds, Raineri entra negli anni novanta in Sabre, dedicandovi la propria carriera e ricoprendo una molteplicità di ruoli in ambito business expansion e strategic account management. Rientrata in Italia nel 2000, ha poi assunto posizioni di business e account development in ambito internazionale. La solida conoscenza del mercato mondiale, dello sviluppo del business e della gestione strategica dei clienti, rende questo ingresso determinante all’interno del team commerciale.

«Siamo entusiasti di avere Olga nella nostra squadra – commenta Paolo Bertola, commercial & service delivery director Aci blueteam – La sua professionalità e le sue competenze daranno all’azienda un ulteriore impulso di crescita a livello internazionale, obiettivo della nuova strategia di sviluppo. Faccio quindi un grande in bocca al lupo a Olga».

«Mi sento felice e privilegiata di essere entrata a far parte della squadra Commerciale e di Service Delivery guidata da Paolo Bertola – afferma Olga Raineri – Il team di cui faccio parte è coeso, customer centric e, supportato da tecnologia, dati ed empatia, in un momento storico che richiede innovazione e cambiamento nel business travel, oggi guarda al futuro con ambiziosi obiettivi di consolidamento e crescita».