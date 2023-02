Addio Chiara Ronchi, fondatrice della Borsa delle 100 città d’arte

Non ce l’ha fatta Maria Chiara Ronchi. Pioniera delle guide turistiche di Ferrara, si è spenta a 66 anni dopo aver lottato per mesi contro una malattia che non le ha dato scampo.

Ronchi è stata alla guida di Federagit Confesercenti e tra le fondatrici della “Borsa del turismo delle 100 città d’arte“, che ha diretto per dodici anni, dal 2002 al 2014, prima a Ferrara e poi a Ravenna e Bologna. Una lunga dirigenza in Confesercenti la sua e un impegno constante come imprenditrice del turismo.

«Abbiamo appreso la notizia con grande dolore. Maria Chiara ha contribuito a scrivere un pezzo di storia della nostra associazione e la sua professionalità e intelligenza hanno reso possibile l’organizzazione di eventi fondamentali per il nostro territorio», il messaggio di commiato del presidente di Confesercenti Emilia Romagna, Dario Domenichini.

L’Agenzia di Viaggi Magazine si unisce al cordoglio di familiari e colleghi, esprimendo loro le più sentite condoglianze.