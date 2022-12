Aeroporto del Salento, il piano di sviluppo al check dei consiglieri regionali

Per l’aeroporto del Salento di Brindisi il work in progress è in pieno svolgimento: è quanto hanno assicurato i vertici di Aeroporti di Puglia ai consiglieri della Regione Puglia Caroli, Pagliaro, De Blasi, Mazzotta e Scalera che nei giorni scorsi avevano richiesto un sopralluogo per verificare gli interventi sin qui realizzati sulla stessa infrastruttura e l’ulteriore piano di sviluppo.

«Confido – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – che le informazioni fornite ai Consiglieri regionali possano fugare definitivamente ogni possibile dubbio e incertezza, che per quanto ci riguarda non sono mai esistite, circa un atteggiamento penalizzante della società che mi onoro di guidare nei confronti della comunità salentina. E’ vero, invece, che allo sviluppo dell’aeroporto del Salento, in considerazione del valore strategico che lo stesso riveste per i cittadini e per loro legittimo esercizio del diritto alla mobilità, Aeroporti di Puglia ha sempre assicurato e continuerà ad assicurare la massima attenzione».

Nello specifico, per quanta riguarda gli interventi già realizzati, il presidente Vasile ha ricordato la riqualifica della pista principale e il conseguente innalzamento dell’air draft per consentire l’ormeggio delle grandi navi nel porto di Brindisi, la realizzazione della prima torre di controllo digitale in Italia che, unitamente ad altri interventi, hanno permesso il significativo sviluppo del traffico. Per il restyling della pista e ampliamento del piazzale di sosta aeromobili è prevista una spesa di 12 milioni di euro con ultimazione lavori e fine giugno 2023. Stessa data per i lavori di adeguamento sismico del terminal Passeggeri (spesa di 800mila euro).

Inoltre è prevista la riqualificazione della pista secondaria (9 milioni di euro) e la riconfigurazione dell’impianto di smistamento bagagli (BHS) per 10 milioni di euro. Altri 9 milioni di euro sono previsti per la sopraelevazione tipo ‘Fast Park’ per complessivi 270 posti-auto e per il nuovo parcheggio sopraelevato a due livelli per 680 autovetture.

Tutti lavori contemplati nel Piano di Sviluppo Aeroportuale all’anno 2035, redatto e poi approvato da Enac per un importo complessivo di 50 milioni di euro ed è in corso l’attivazione presso il MiTE della Procedura di Valutazione Impatto Ambientale.