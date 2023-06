Air Europa, ora l’upgrade in Business si ottiene con l’asta

Air Europa lancia un’asta per promuovere l’upgrade in Business Class. La compagnia aerea pagnola implementa la piattaforma Plusgrade su tutte le sue rotte, che consente ai clienti con biglietti in classe Economy di fare un’offerta: se è tra le migliori, potranno volare in Business, avere accesso alla sala Vip, all’imbarco preferenziale e a altri servizi.

Plusgrade, già attiva su una dozzina di rotte spagnole, europee e transoceaniche, è la piattaforma integrata nel sistema di gestione delle prenotazioni di Amadeus e rappresenta un nuovo passo in avanti, voluto da Air Europa, per consentire ai passeggeri di configurare e personalizzare al meglio la propria esperienza di volo.

Plusgrade è disponibile per i clienti di classe Economy su tutti i voli dotati di Business Class. Il sistema consente agli utenti di fare un’offerta per un upgrade rispondendo a un invito che sarà inviato sette giorni prima del volo via e-mail o tramite il sito web della compagnia: si potrà partire da importo inferiore o superiore rispetto a quello di riferimento della piattaforma.

Qualche ora prima del volo e in base alla disponibilità, Air Europa trasmetterà al cliente le migliori offerte registrate. Solo dopo che la compagnia avrà comunicato la vincita dell’asta e previa accettazione da parte del cliente, si darà seguito al pagamento. Se si desidera fare un’offerta per una sola o più persone, sarà possibile personalizzare le impostazioni direttamente con il Servizio Clienti. Inoltre, se si tratta di un volo con coincidenza, sarà necessario indicare la tratta per la quale si intende fare l’offerta di upgrade.