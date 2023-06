Air Serbia avvia i collegamenti da Palermo a Belgrado

Con il volo Ju558, Air Serbia ha dato inizio al nuovo servizio tra Palermo e Belgrado. La compagnia aerea nazionale serba opererà voli tra l’aeroporto Nikola Tesla di Belgrado e il centro amministrativo della Sicilia due volte a settimana, ogni mercoledì e sabato, durante tutta la stagione estiva. Il volo inaugurale di Air Serbia è stato accolto all’aeroporto Falcone Borsellino, situato a Punta Raisi, a 35 chilometri dal centro di Palermo.

«La combinazione di storia, tradizione, cultura e divertimento – ha commentato Boško Rupić, general manager commercial and strategy di Air Serbia – rende Palermo una destinazione di vacanza molto attraente, attirando allo stesso modo coloro che amano le vacanze attive e coloro che preferiscono rilassarsi su una spiaggia con un libro. Lanciando un servizio diretto verso questa città, abbiamo permesso ai viaggiatori di raggiungere l’isola italiana in meno di due ore. Con i collegamenti diretti per Catania, che abbiamo recentemente lanciato, i passeggeri hanno la possibilità di combinare i voli e conoscere così tutta la Sicilia. Crediamo che molti approfitteranno di questa opportunità».

Air Serbia punta anche a incrementare il traffico passeggeri per le connection che offre da Palermo, via Belgrado, per raggiungere Düsseldorf, Zurigo, Amsterdam, Parigi, Istanbul, Vienna, Lubiana, Zagabria, Berlino, Oslo e Stoccarda.