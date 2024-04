Allianz Partners, gli utili superano i 300 milioni di euro

Utile operativo di 301,2 milioni di euro, 9,3 miliardi di euro di ricavi totali e 72,9 milioni di casi di assistenza gestiti a livello globale nel 2023, pari a 200mila al giorno. Allianz Partners ha annunciato i risultati dell’esercizio 2023, con numeri che delineano la migliore performance finanziaria nella storia della compagnia. Tutte le linee di business hanno registrato una crescita sostenuta, grazie all’impennata dei viaggi internazionali, alla crescita a due cifre di mobility & assistance e alla crescita record del 23,4% del business health.

Guardando nel dettaglio dei vari settori, si riscontra che il business travel insurance è cresciuto dell’8%, con ricavi pari a 3,297 miliardi di euro nel 2023. Questo incremento significativo è frutto dalla crescita nei Paesi Asia Pacifico (Apac), Nord America ed Europa. La ripresa dei viaggi in Australia e Nuova Zelanda, con la fine di tutte le restrizioni per i viaggiatori in entrata e in uscita, ha alimentato la crescita dei viaggi in Apac. Confermate le buone performance degli spostamenti in Nord America, che hanno contribuito a un ulteriore aumento dei canali offline e del business B2c. La crescita europea è stata trainata principalmente dal settore dei servizi finanziari nel Regno Unito, oltre che dalle compagnie aeree e dalle agenzie di viaggi in Francia. Con il recente lancio dell’applicazione mobile allyz, Allianz Partners continua la sua espansione e i suoi investimenti nelle piattaforme digitali dedicate ai clienti.

Da un’analisi più approfondita delle aree di business emerge anche che il business health lo scorso anno ha registrato una crescita sostanziale, pari al 23,4%, con ricavi pari a 2,959 miliardi di euro, grazie a una combinazione di crescita organica, al rafforzamento della presenza nel segmento delle piccole e medie imprese in tutto il mondo e a nuove partnership con assicuratori locali per ampliare la copertura dei clienti. L’assicurazione sanitaria transfrontaliera, i servizi e l’amministrazione sono stati rafforzati da un significativo aumento della presenza locale attraverso ulteriori centri di supporto operativo per i clienti delle aree Asia Pacific e Middle East. Insieme al lancio di servizi di assistenza sanitaria digitale attraverso l’ecosistema Lumi Health, di cui hanno beneficiato oltre 1 milione di utenti solo nel 2023, questi cambiamenti pongono il business in una posizione forte per continuare a crescere.

Il business mobility & assistance ha registrato ricavi per 2,902 miliardi di euro, pari a un incremento annuo dell’11,2%. una Forte crescita nei mercati europei per roadside assistance, in particolare in Francia, Spagna e Svizzera, e in America Latina, soprattutto in Brasile. Il business home ha registrato una buona performance in tutta Europa, soprattutto in Germania e Austria, oltre a una crescita sostanziale in Australia. Anche easy living, che fornisce servizi per la vita quotidiana come il supporto alla riabilitazione, è cresciuta rispetto all’anno precedente, soprattutto grazie a nuovi clienti Eastern Europe. Il settore mobile device and digital risk è rimasta complessivamente stabile, con una crescita significativa in India, Spagna e Francia, compensata dal riassetto del portafoglio in alcuni mercati. Mobility ha registrato un aumento dei ricavi dell’8%, grazie alle relazioni con i clienti esistenti, ai nuovi clienti nei mercati target europei e asiatici, all’embedded insurance e alla crescita delle coperture speciali, in particolare quelle relative alla nuova mobilità e alla micromobilità. La linea è entrata con successo anche nel mercato statunitense, con ulteriori opportunità di crescita nel 2024.

Tomas Kunzmann, ceo di Allianz Partners, ha commentato: «Il 2023 è stato un altro anno record per Allianz Partners in termini di ricavi e utili totali, dopo i risultati record del 2022. Il business travel continua a prosperare, quello health ha registrato un’enorme crescita e il nostro business mobility & assistance ha avuto un ottimo slancio a livello globale. La nostra continua crescita si basa su solide fondamenta, poiché investiamo nella digitalizzazione dei nostri servizi, garantendo al contempo quello human touch che assicura i massimi livelli di soddisfazione dei clienti».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Allianz Partners