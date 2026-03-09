Alpitour leader dell’innovazione: la classifica

C’è anche il turismo tra i 130 giganti dell’innovazione italiana. Il Corriere della Sera ha stilato la sua classifica dei Leader dell’Innovazione 2026 e tra le aziende più virtuose in ambito hi-tech si fanno spazio quelle del travel a partire da Alpitour World, che si piazza in posizione 34 come unico tour operator in lista.

Il podio della classifica del Corriere è composto, nell’ordine, da Technoprobe, specializzata nelle tecnologie per il testing dei semiconduttori, dalla holding Angelini Industries e da Geox. I primi accenni di travel arrivano in quindicesima posizione con Almaviva, che lavora nel settore Internet, It e telecomunicazioni e di cui è parte The Data Appeal Company fondata da Mirko Lalli, che fornisce strumenti di intelligenza artificiale e data pack integrati anche nel turismo, oltre a una piattaforma di analisi territoriale all-in-one per aiutare le destinazioni turistiche a crescere in modo sostenibile.

Per Alpitour siamo di fronte all’ennesimo riconoscimento di un percorso innovativo consapevole, fatto di marketing, sostenibilità, sviluppi di intelligenza artificiale e progetti startup. Proprio in questi giorni, il Gruppo ha inoltre completato la modernizzazione It e la migrazione al cloud con il trasferimento dei carichi di lavoro core mainframe dell’azienda sulla piattaforma Amazon Web Services (Aws).

“Negli ultimi anni – commenta il Gruppo – abbiamo lavorato per costruire un sistema di innovazione sempre più strutturato, unendo competenze interne, tecnologie, startup, università e partner industriali per immaginare il futuro dei viaggi. Per questo siamo felici di vedere la nostra azienda tra i Leader dell’Innovazione 2026: è un riconoscimento che leggiamo come il risultato di un lavoro collettivo che negli ultimi anni ha preso forma attraverso molti progetti e iniziative, fino alla nascita di Ainfinity, l’ecosistema con cui esploriamo nuove soluzioni per il turismo insieme a un network sempre più ampio di innovatori”.

Un percorso che, continua Alpitour World, “che ha ricevuto anche il Premio Innovazione Smau, assegnato proprio per questo modello aperto e collaborativo. Nel turismo innovare significa soprattutto questo: creare connessioni tra idee diverse e trasformarle, passo dopo passo, in esperienze migliori per chi viaggia e per chi lavora in questo settore”.

In ambito travel, dopo il Gruppo torinese, al 35° posto del ranking troviamo Scalapay, che intercetta i viaggi con il suo modello buy now pay later. E a seguire Enav (51°), Sea – Aeroporti di Milano (60°), Costa Crociere (70°), Ita Airways (76°), Aeroporto Marconi di Bologna (79°) e Ntv Italo (92°). Al 103° e 106° posto troviamo Translated e Zucchetti.

La società italiana di traduzioni Translated, guidata dal ceo Marco Trombetti, si sta ritagliando la sua fetta di mercato nel travel con collaborazioni di prestigio come quella con Airbnb, Uber o SpaceX.

La classifica completa dei Leader dell’Innovazione 2026 sul Corriere della Sera.