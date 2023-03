Amadeus torna al profitto. Il ceo Maroto: «È solo l’inizio»

Ritorno al profitto per Amadeus, che ha chiuso il 2022 con buone performance operative e finanziarie. Nel dettaglio, le prenotazioni “Air Distribution” sono state 396,3 milioni, il 92,0% in più rispetto alle prenotazioni del 2021 o il 68,3% delle prenotazioni del 2019. I ricavi sempre nel segmento “Air Distribution” sono stati di 2.147,8 milioni di euro, con un miglioramento del 102,3% rispetto ai ricavi del 2021 o del 73,0% dei ricavi del 2019. Mentre i passeggeri trasportati Air It Solutions sono stati 1.539,5 milioni, l’81,4% rispetto al 2021 o il 77,2% del 2019. E i ricavi Air It Solutions sono stati di 1.565,4 milioni di euro, con un aumento del 46,4% rispetto al 2021, pari all’86,0% dei ricavi del 2019.

Buoni anche i ricavi Hospitality & Other Solutions che si sono attestati a 772,7 milioni di euro, con un incremento del 43,5% rispetto al 2021, pari al 95,8% dei ricavi del 2019. Mentre il fatturato del Gruppo è stato di 4.485,9 milioni di euro, con un aumento del 68,0% rispetto all’anno precedente, pari all’80,5% del fatturato 2019. L’Ebitda corrisponde a 1.640,3 milioni di euro, con un miglioramento del 161,4% rispetto al 2021, ovvero il 73,5% dei livelli del 2019.

E l’utile netto rettificato ammonta a 742,2 milioni di euro, contro una perdita di 44,7 milioni di euro nel 2021, pari al 58,8% dei livelli del 2019.

A commento di questi dati Luis Maroto, president e ceo di Amadeus ha sottolineato: «Il 2022 è stato un buon anno per Amadeus. Il traffico aereo globale ha continuato a riprendersi, mentre abbiamo ottenuto importanti successi commerciali, guadagnando quote di mercato. Siamo rimasti fortemente focalizzati sui nostri piani di investimento, in particolare nel supportare le implementazioni delle soluzioni tecnologiche per i nostri clienti e nel promuovere le aree strategiche chiave. La nostra performance finanziaria si è considerevolmente consolidata. Guardando al futuro, nel 2023, con la ripresa dei volumi, ci aspettiamo che i nostri risultati finanziari continuino a migliorare. Nel frattempo, rimaniamo molto concentrati sui nostri piani di investimento, in particolare per supportare le soluzioni implementate nei clienti e avanzare in aree strategiche di prim’ordine»