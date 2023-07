Ami Assistance affida a Giuseppe Cicconi l’area commerciale del nord-est

Ami Assistance amplia ulteriormente la rete commerciale con la nomina di Giuseppe Maria Cicconi, proveniente dal Gruppo Allianz, nel ruolo di nuovo responsabile dell’area nord-est.

Cicconi, 64 anni, entra in Ami Assistance dopo una trafila di oltre vent’anni in Allianz Wp Service Italia, in cui ha ricoperto nell’ultimo decennio il ruolo di capo area di tutto il nord-est con la responsabilità gestionale e formativa di una forza vendita composta da diversi dipendenti, subagenti e area manager.

«Sono lieto di dare il benvenuto a Giuseppe Maria Cicconi, un professionista che non ha certamente bisogno di presentazioni e che vanta una profonda conoscenza nel mondo del turismo – sottolinea Gualtiero Ventura, presidente di Ami Assistance – Con Giuseppe e Massimo Borelli lavoreremo fianco a fianco per continuare a offrire alle agenzie di viaggi e ai tour operator i migliori prodotti assicurativi pensati per proteggere chi viaggia, nell’ottica di proseguire con forza il nostro percorso di crescita».

Ad ampliare ulteriormente la rete di Ami Assistance sul territorio, dal Gruppo Allianz arriva anche Simone Canto, nuovo funzionario commerciale.