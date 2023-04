Atout France entra in Fiavet e rilancia la formazione per le adv

È sempre «travel agent oriented» la strategia di Atout France: nel corso della prima tappa del roadshow a Roma, che proseguirà a Torino e Verona, con 30 partner-fornitori di servizi francesi, dedicato alle agenzie, il direttore per l’Italia, Svizzera e Grecia Frederic Meyer ha infatti annunciato l’ingresso dell’ente di promozione turistica francese in Fiavet, consegnando simbolicamente al presidente della federazione, Giuseppe Ciminnisi, una medaglia delle prossime Olimpiadi di Parigi e un pallone di rugby che evoca i prossimi mondiali che si svolgeranno in Francia.

«Diventiamo associati Fiavet perché crediamo nel valore dell’intermediazione e infatti in questo nostro roadshow incontreremo oltre 200 agenti di viaggi e presenteremo loro il nostro programma Francexpert, che propone corsi di formazione con moduli pratici, regionali e tematici, per diventare dei veri esperti della destinazione Francia. Fino ad oggi questo collaudato programma di formazione, avviato negli anni scorsi, ha visto l’adesione di più di 720 agenti di viaggi che sono oggi degli specialisti delle mete francesi. E per noi si tratta di un risultato molto importante, perché il mercato italiano è il settimo bacino di traffico del nostro incoming con 6,7 milioni di italiani ospitati lo scorso anno. Un 2022 che si è chiuso con oltre 54 miliardi di euro di incassi turistici e un pieno rilancio nei mercati internazionali».

Meyer ha poi concluso ricordando che il claim promozionale scelto per questa stagione, “Dream big, live slow”, vuole enfatizzare l’impegno di autorità e operatori francesi nel realizzare proposte di turismo sostenibile e responsabile, anche attraverso la rivista Explore France che quest’anno sarà tutta dedicata ai territori e alle tradizioni francesi.