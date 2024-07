“Basta denigrare eDreams”:

il Tribunale striglia Ryanair

Basta denigrare eDreams Odigeo. Il Tribunale Commerciale di Barcellona ha emesso alcune misure ad interim contro Ryanair, imponendo la cessazione immediata dei comportamenti denigratori nei confronti della piattaforma, più volte bollata come “Ota pirata” dallo stesso ceo della compagnia Michael O’Leary.

“Questa ordinanza cautelare del Tribunale Commerciale di Barcellona N. 12 si basa su prove convincenti – si legge nella nota di eDreams Odigeo – Ryanair si è impegnata in una campagna diffamatoria a lungo termine contro la società e il suo programma Prime, diffondendo molteplici false accuse per fuorviare i consumatori e competere slealmente, in violazione dell’articolo 9 della legge sulla concorrenza sleale. La Corte ha riconosciuto l’urgente necessità di approvare le misure a causa delle continue dichiarazioni denigratorie di Ryanair nei confronti di eDreams e della sua offerta”.

Il giudice ha stabilito che le false affermazioni di Ryanair contro eDreams ed eDreams Prime sono una “campagna perfettamente organizzata progettata per promuovere Ryanair per la prenotazione di voli e servizi associati”. Secondo questa sentenza, questa campagna denigra la pubblicità poiché fornisce ai consumatori false informazioni su eDreams ed eDreams Prime.

La decisione si aggiunge a una precedente sentenza definitiva, confermata dalla Corte Suprema spagnola, che aveva già incaricato la compagnia aerea di porre fine alle sue tattiche denigratorie e al comportamento anticoncorrenziale nei confronti di eDreams Odigeo.

Per eDreams, “la strategia diffamatoria di Ryanair, che ha preso di mira anche numerosi altri agenti di viaggi online, punta a costringere i concorrenti a firmare accordi di distribuzione anticoncorrenziali e contrari agli interessi dei consumatori. Questa tattica ha inoltre lo scopo di distogliere l’attenzione dalle pratiche abusive di Ryanair e dalle indagini in corso da parte delle autorità di tutta Europa”.

Intanto però continua ad allungarsi la lista di partnership di Ryanair con le Ota.

LE PRATICHE DI RYANAIR SOTTO ESAME IN EUROPA

eDreams Odigeo riepiloga le indagini in Europa relative alla compagnia aerea. In primis, un procedimento Antitrust in Italia per presunto abuso di posizione dominante sul mercato. Questo caso, sostenuto da eDreams e da gran parte del settore dei viaggi italiano, comprese federazioni, enti commerciali che rappresentano imprese di viaggi e associazioni di consumatori, ha spinto Ryanair a lanciare una campagna diffamatoria contro i denuncianti, in particolare eDreams e il suo programma Prime.

L’Agcm italiana ha definito le azioni di Ryanair una campagna diffamatoria volta a dissuadere i consumatori dall’utilizzare agenti di viaggi, evidenziando l’utilizzo da parte della compagnia aerea di affermazioni false e fuorvianti.

Inoltre, la Ota spagnola ricorda che le autorità per la protezione dei dati di diversi Paesi europei stanno indagando sulle pratiche discriminatorie di Ryanair nei confronti dei clienti. Queste indagini nel Regno Unito, Francia, Spagna, Belgio e Polonia includono accuse di pratiche invasive della privacy che violano il Gdpr, come la richiesta di dati biometrici non necessari e l’imposizione di costi aggiuntivi ai consumatori in base al canale di prenotazione scelto.