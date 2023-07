Bluserena, rinnovata la partnership con Rtl 102.5 in Sardegna

Si rinnova la partnership pluriennale tra Bluserena Hotels & Resorts con il Gruppo Rtl 102.5, che anima l’estate di Is Serena Badesi Resort, in Sardegna. Anche quest’anno la struttura ospiterà dal 24 luglio al 19 agosto gli speaker di Rtl 102.5, Radiofreccia, Radio Zeta e Rtl 102.5 News. Il 4 stelle è situato nel nord ovest dell’isola, affacciato su una spiaggia privata che a giugno ha ottenuto nuovamente la Bandiera Blu. Accanto a musica, intrattenimento e informazione, i conduttori radiofonici animeranno le giornate degli ospiti con momenti di incontro, eventi live, dj set pomeridiani e serali oltre al photo booth, dove scattare foto delle proprie vacanze.

«Siamo lieti di proseguire questa partnership – osserva Maria Antonella D’Urbano, direttore sales & marketing – Siamo entusiasti che Is Serenas Badesi Resort sia stato scelto ancora una volta come location per ospitare la trasferta estiva degli speaker di Rtl 102.5, Radiofreccia, Radio Zeta e Rtl 102.5 News. La loro presenza ed energia sarà un valore aggiunto che arricchirà ancora di più le vacanze dei nostri ospiti».

Is Serena Badesi Resort è inserito in un contesto naturale unico, tra distese di dune, la macchia mediterranea e la spiaggia che si affaccia su un mare meraviglioso. Chi ama fare sport in vacanza potrà partecipare a gite in barca, vela, praticare windsurf, giocare a paddle e tennis. Chi desidera rilassarsi trova la BluSpa con sauna finlandese, bagno turco, cascata di ghiaccio, docce emozionali e stanza del sale “Halos”.