Bressanone, apre a novembre l’Aki Family Resort Plose by Adler

Il 17 novembre aprirà Aki Family Resort Plose by Adler, nuova struttura a cinque stelle situata alle pendici della montagna Plose, vicino Bressanone.

Situato in un grande prato a quasi 1.000 metri di altitudine, e circondato dal bosco, Aki Family Resort Plose si sviluppa in diversi corpi edili con tetti ipogei perfettamente inseriti, in posizione panoramica. Le 70 camere – suddivise in 40 Family Suite, 22 Family Suite Superior e 6 Family Home – sono arredate in materiali e tessuti naturali e anallergici e dotate di terrazza privata e di attrezzature complete per il massimo comfort.

La struttura offre oltre 80 ore settimanali di assistenza per i bambini a partire dai 30 giorni di età, con programmi d’intrattenimento pensati per incoraggiare il movimento all’aria aperta, l’amore per l’ambiente e stimolare la curiosità e la voglia di scoprire cose nuove. All’interno e all’esterno della struttura vi sono inoltre numerosi spazi studiati per il divertimento di bambini e ragazzi e realizzati interamente in legno e su misura: fienile, sale giochi, laboratori creativi all’interno e parco giochi con fattoria didattica, parete d’arrampicata e una piccola pista da sci con tappeto magico all’esterno.

Completa l’offerta una ricca proposta di escursioni guidate e tour in e-bike. È infine presente un servizio navetta gratuito per il comprensorio sciistico ed escursionistico della Plose.

L’Area Spa e Wellness – con una estensione di 2200m² – è il luogo dove il relax assoluto si intreccia al divertimento dei più piccoli: il Mondo Acque Aki comprende piscine interne-esterne riscaldate, tante attrazioni e giochi d’acqua e numerose aree relax.

Dedicata al relax dei soli genitori c’è l’Adults Only Spa, di 480 m² nascosta e sospesa nel bosco; qui si trova anche il Padiglione Yoga, dove poter partecipare alle lezioni di yoga e ginnastica post gravidanza in programma.

«Il nostro obiettivo – dichiara Franziska Sanoner, membro della proprietà – è lasciare alle famiglie dei ricordi indelebili nella memoria, offrendo esperienze uniche da vivere in famiglia, all’insegna delle esperienze creative, delle attività nella natura e del benessere in un contesto al contempo familiare e di alto livello».