Capo Verde, nasce il tour operator I Love Boa Vista

Nasce il tour operator I Love Boa Vista, con l’obiettivo di far conoscere Capo Verde anche al di fuori dei villaggi e delle rotte consuete. L’arcipelago è conosciuto e apprezzato dagli italiani già da fine anni ’90, ma i flussi si sono concentrati soprattutto su Sal, che era ad avere allora un aeroporto internazionale.

Il nuovo t.o. si focalizza su Boa Vista, l’isola delle dune e delle spiagge, ma anche di una natura e una fauna quasi uniche al mondo.

I Love Boa Vista (Ilb) intende promuovere un turismo inclusivo, sostenibile e responsabile, a contatto con il territorio e i suoi abitanti. I love Boa Vista porta alla scoperta della cosiddetta “ilha fantastica” e dell’arcipelago di Capo Verde mettendo in contatto i viaggiatori con il popolo Kriol, la sua storia, le tradizioni, le testimonianze del periodo coloniale, il folklore e la modernità, il fascino magnetico dell’oceano, tra spiagge sterminate e distese vulcaniche.

Oggi si può raggiungere Boa Vista dall’Italia grazie a voli diretti o in connessione. L’operatore ha negoziato tariffe turistiche speciali con Tap Air Portugal, che collega le principali città italiane all’isola.

I Love Boa Vista è un progetto di Hdr Tourism, pensato per offrire una visione differente di Capo Verde, iniziando da Boa Vista come isola di lancio. L’idea è la creazione di un prodotto turistico nuovo, capace di attrarre un viaggiatore consapevole in grado di apprezzare la cultura e la vita locale.

«Il nostro legame profondo con Boa Vista nasce dalla convinzione che il turismo debba essere un’esperienza autentica e coinvolgente – spiega Alessandro De Dominicis, direttore commerciale di I Love Boa Vista – Abbiamo visto come l’isola possa offrire un contatto genuino con la natura e la cultura locale, ed è questa essenza che vogliamo condividere con i viaggiatori. Non si tratta solo di visitare un luogo, ma di viverlo pienamente, nel rispetto del territorio e della comunità locale. È questa visione che ci ha spinto a creare I Love Boa Vista e il Widespread Hotel, per offrire ai nostri ospiti un modo nuovo e consapevole di esplorare Capo Verde».

LE STRUTTURE ALBERGHIERE

Widespread Hotel è un albergo diffuso, una selezione di appartamenti di diverse tipologie e dislocati nel capoluogo Sal Rei. L’ospite ha la libertà di vivere la propria vacanza in un comodo appartamento ma con servizi simili a quelli alberghieri: una “casa propria”, adeguatamente attrezzata, anche solo per una settimana, con colazione in camera o in locali convenzionati, pulizie, organizzazione di visite e escursioni, prenotazioni auto. Gli appartamenti Ilb Widespread Hotel si prenotano come una normale camera d’albergo e vengono dati in consegna agli ospiti con tutti i comfort necessari per un soggiorno senza pensieri, assieme a una dotazione di benvenuto comprendente fra l’altro tè, caffè, acqua minerale, detersivo per i piatti.

Esistono tre tipologie di strutture: la Sport Selection, per gli amanti degli sport acquatici, con alloggi a pochi passi dalla spiaggia; la Smart Collection è la scelta giovane, appartamenti in uno stabile situato strategicamente tra il centro e le più belle spiagge; il mare è protagonista nella Comfort Zone, appartamenti dotati di terrazza privata davanti all’oceano con la spiaggia è a 20 metri, il palpito della risacca culla le notti e dona relax di giorno.

Oltre alla proposta Widespread, c’è il nuovo White hotel, un 4 stelle dal design minimale, con diverse tipologie di suite, la piscina sul roof con vasca idromassaggio, solarium e palestra, sala ristorante aperta anche agli ospiti esterni, spiaggia convenzionata al Bahia The Beach Club.

In più, I Love Boa Vista mette a disposizione la Fan Card Ilb, che dà la possibilità di usufruire di molti servizi. Come i trasferimenti da/per aeroporto o porto e servizi bagagli, pulizia e spesa in casa, concierge dedicato, servizi agenzia viaggi ed escursioni, breakfast presso locali convenzionati o servita in appartamento, e tanti altri.

VACANZA SU MISURA

I Love Boa Vista propone vacanze “su misura” con attività, tour ed escursioni sull’isola. Si possono ad esempio prenotare corsi di kite e wind surf, e anche di hydro foil, noleggiare le attrezzature o ricoverare le proprie, prenotare passeggiate a cavallo, vivere una giornata come un “cabrer” mettendosi alla prova per fare i formaggi di capra. Oppure frequentare un workshop sulla terracotta, o ancora imparare i segreti della cachupa, il piatto tradizionale capoverdiano e apprendere le prime mosse della capoeira.

Per chi vuole approfittarne per una remise en forme, massaggi in cabine sulla spiaggia coccolati dal vento e da mani esperte, sessioni di pilates e yoga.

Infine i must have: assistere alla deposizione delle tartarughe Caretta Caretta da luglio a fine settembre e allo spettacolo delle megattere che saltano e sbuffano appena al largo delle coste, da febbraio a maggio. E andare alla scoperta dell’isola tour in fuoristrada con autista, in carovana con i quad o i buggy, o da affittare individualmente. Per i più audaci, avvincenti e impegnativi percorsi di trekking.