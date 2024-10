Cenizaro apre il secondo hotel in Tunisia

Secondo hotel in Tunisia per Cenizaro Hotels & Resorts, divisione alberghiera di Bonvests Holdings Limited. Si tratta di The Residence Douz, situato alle porte del deserto del Sahara, che apre dopo il successo di The Residence Tunis. L’hotel, circondato da 14 ettari di dune dorate e palme, offre 50 ville eleganti, due ristoranti gourmet e una spa by Clarins.

A dirigere la nuova proprietà sarà Anis Zayana, appena nominato nuovo direttore generale. Con un’ampia esperienza nel settore dell’ospitalità, Zayana, che viene dalla direzione del Golden Yasmin Les Oliviers Palace, ha dimostrato una forte capacità di leadership e un impegno costante verso l’eccellenza nel servizio.

La struttura si ispira al paesaggio e alla cultura locale, combinando lussuosi comfort moderni con il gusto e lo stile tunisino, un mix che rende l’hotel una destinazione imperdibile per chi ama il deserto.

Posizionato per esplorare i vicini e numerosi siti patrimonio mondiale dell’Unesco, The Residence Douz organizza escursioni, gite di un giorno al villaggio di Matmata, dove alcuni residenti vivono ancora in tradizionali strutture trogloditiche, esperienze di campeggio di lusso e visite a Tamerza per scoprire il suo affascinante paesaggio montano.

I due ristoranti del resort mettono in risalto i sapori arabi e mediterranei, un centro culturale in loco insegna antichi mestieri e pratiche tradizionali tunisine agli ospiti. La spa Spa by Clarins dispone di un ampio hammam, 8 sale per trattamenti, 2 sale per lo scrub, una piscina coperta, tradizionali bagni. Per gli ospiti più piccoli, il miniclub è completo di un osservatorio per ammirare le stelle.

Cenizaro Hotels & Resorts, oltre a offrire offrire ospitalità di lusso, promuove una sostenibilità ambientale attraverso progetti come l’Earth Basket, prodotti locali coltivati e utilizzati nei ristoranti del resort.

La foto è stata inviata dall’ufficio stampa di Cenizaro Hotels & Resorts