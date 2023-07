Cisalpina si espande all’estero: nuova sede a Cipro

Marcia spedito il piano di internazionalizzazione di Bluvacanze, società controllata da Msc Crociere. Cisalpina Tours –­ tmc del Gruppo – ha inaugurato la sua nuova sede a Cipro, per l’esattezza a Limassol, con un evento a bordo di Msc Musica, alla presenza di 150 persone tra istituzioni, partner e management per circa 150 persone.

Si tratta del quinto ufficio all’estero aperto da dicembre 2023 e sono già in agenda per quest’anno una serie di opening in altre capitali europee e, a seguire, l’apertura di una sede anche a Durban, in Sudafrica.

«I viaggi d’affari, soprattutto nel settore marittimo, richiedono profonda esperienza e relazioni di fiducia di lunga data, per stabilire un network di fornitori specializzati che garantiscano supporto operativo e prezzi competitivi – ha dichiarato il ceo di Msc Shipment Cipro, Prabhat Jha – Questo nuovo ufficio garantirà sinergie ed opportunità straordinarie per l’intera business community locale».

«La consolidata presenza di Msc a Cipro ci apre la strada per lo sviluppo della nostra business unit dei viaggi d’affari che qui curerà in maniera specifica i clienti del settore Marine», ha aggiunto il ceo del Gruppo Bluvacanze, Domenico Pellegrino.

«Conosciamo molto bene le esigenze dei viaggiatori aziendali – ha concluso Vaso Nikola Leonidou, managing director di Cisalpina Tours Cyprus – La competenza e pluriennale professionalità del nostro team saprà offrire un reale valore aggiunto, anche in considerazione della struttura internazionale in cui andremo a operare».