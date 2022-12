Club del Sole, al via i recruiting day per 400 risorse

Al via la campagna di recruiting firmata Club del Sole, che è partita da Napoli in questi giorni. L’evento è dedicato alla selezione di 400 figure professionali, che l’attore del turismo all’aria aperta ha in programma anche nell’intera giornata di oggi, lunedì 12 dicembre, presso lo Starhotels Terminus di Napoli, in piazza Garibaldi, 91.

La ricerca è attualmente rivolta a personale qualificato per i reparti di ricevimento, sala, bar, cucina e housekeeping; 400 posizioni che saranno inserite in organico a partire dalla prossima stagione estiva 2023 e che interessano tutte le strutture di Club del Sole lungo il territorio italiano in regioni come Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Veneto, Marche, Abruzzo e Friuli Venezia Giulia.

La campagna di selezione è rivolta a tutti i professionisti già affermati nel settore turistico-alberghiero ma anche a tutti i profili giovani che si stanno approcciando al mondo del lavoro; verranno, infatti, valutate risorse junior da inserire in organico con contratto di apprendistato o tramite percorso di stage retribuito.

Le candidature per i profili descritti sono già aperte su tutto il territorio nazionale tramite application online. Per candidarsi occorre inviare il curriculum vitae tramite email all’indirizzo [email protected] o, in alternativa, collegandosi al sito dell’operatore e accedendo alla sezione “Lavora con Noi”. Seguirà eventuale contatto da parte dell’ufficio Risorse Umane per concordare giornata e orario specifico dell’incontro.