Come saltare la fila ai controlli in aeroporto

Uno degli aspetti più stressanti di viaggiare sono sicuramente le lunghe file in aeroporto quando si devono passare i controlli di sicurezza. Per questo motivo, sono tanti i viaggiatori che desiderano usufruire di soluzioni per velocizzare o saltare del tutto questo processo.

Sicuramente piccoli ma fondamentali accorgimenti come rispettare le linee guida sui bagagli, arrivare in aeroporto con un paio d’ore di anticipo sul volo e svolgere il check in online possono diminuire le attese. Non tutti sanno però che esistono dei modi per saltare la fila: dalla Family Lane, fino al Fast Track Telepass, basta poco per ridurre drasticamente il tempo passato in aeroporto e partire senza stress.

COME SALTARE LA CODA AI CONTROLLI DI SICUREZZA IN AEROPORTO

Una delle opzioni più apprezzate per non restare bloccati in coda ai controlli di sicurezza in aeroporto è l’uso delle Family Lane. Si tratta di corsie specifiche dedicate alle famiglie con bambini piccoli, che permettono di passare i controlli in modo più rapido e agevole, rendendo l’esperienza meno stressante.

Le Family Lane consentono il trasporto del passeggino e hanno particolari requisiti dettati dal regolamento aeroportuale: a Milano Malpensa ad esempio, è consentito il passaggio di due adulti accompagnatori per ciascun bambino.

Quelle per famiglie non sono le uniche corsie preferenziali a offrire la possibilità di saltare la coda ai controlli di sicurezza. Ad esempio, alcuni aeroporti offrono corsie dedicate ai passeggeri con disabilità o altre esigenze speciali. Inoltre, chi viaggia in business class o possiede determinati programmi fedeltà delle compagnie aeree può usufruire di accessi prioritari che faranno risparmiare tempo prezioso.

Per i viaggiatori più assidui, esistono anche programmi di controllo accelerato come il Tsa PreCheck o il Global Entry negli Stati Uniti. Questi servizi necessitano di iscrizione e approvazione, ma consentono di superare i controlli di sicurezza con una verifica minima.

FAST TRACK PER SALTARE LA CODA IN AEROPORTO: LA SOLUZIONE DI TELEPASS

In molti aeroporti si può inoltre acquistare un accesso al Fast Track, in modo da usufruire di un varco separato dalle linee standard e accelerare i controlli di sicurezza senza passare da lunghe code.

Telepass offre il suo servizio Fast Track in diversi aeroporti italiani, tra cui Roma Fiumicino, Ciampino, Milano Malpensa T1, Linate e Torino-Caselle. In questo modo, i clienti Telepass possono accedere a varchi di sicurezza esclusivi, saltando le file.

Per promuovere il suo Fast Track, dal 5 agosto 2024 al 31 dicembre 2024, Telepass offre ai clienti la possibilità di richiedere gratuitamente fino a cinque pass, da utilizzare entro il 31 luglio 2025.

Tutte le operazioni possono essere svolte attraverso app Telepass: basta scegliere l’aeroporto, inserire i dati nel form e aspettare l’arrivo di una mail. Una volta ottenuto il Qr code corrispondente al pass, sarà sufficiente esibirlo insieme alla carta d’imbarco per accedere ai varchi Fast Track dedicati saltando la fila regolare.

Possono accedere al servizio tutti i clienti Telepass, ad esclusione dei possessori di Telepass Pay X, Business e Viacard. I clienti Telepass Plus hanno invece incluso l’accesso gratuito al servizio Fast Track.