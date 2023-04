Compagnie low cost: Alessandro Fonti al timone di Aicalf

Nuovo vertice all’Aicalf, l’Associazione Italiana delle Compagnie Aeree Low Fares: è Alessandro Fonti, nominato dall’assemblea dei soci tra i quali figurano easyJet, Ryanair, Volotea.

Nata nel maggio 2020, l’associazione rappresenta gli interessi delle principali compagnie aeree low cost operanti nel mercato italiano nell’ambito delle relazioni con le autorità governative e gli altri interlocutori istituzionali. Proprio per questo motivo ha deciso di affidare la presidenza a Fonti, attualmente senior consultant della società di consulenza FB & Associati, la prima società di public affairs, advocacy e lobbying italiana.

Le compagnie low cost – evidenzia una nota di Aicalf – “hanno democratizzato e reso accessibile il trasporto aereo a milioni di persone in Italia e in tutta Europa. Hanno migliorato la mobilità delle persone, facilitato gli scambi commerciali e recato benefici all’occupazione e alle economie dei territori, aprendo al turismo internazionale regioni che erano in precedenza difficilmente raggiungibili e giocando un ruolo da protagonista nel processo di integrazione europea. Le compagnie rappresentate da Aicalf hanno fatto volare nel solo 2022 più 74 milioni di passeggeri da e verso i principali aeroporti italiani”.

Il neo presidente Alessandro Fonti commenta: «Le sfide che abbiamo davanti sono diverse, ma tutte volte ad assicurare la connettività dei cittadini italiani ed europei e la competitività dell’Italia a livello internazionale. Aicalf in questi anni ha costruito un rapporto con le principali istituzioni e autorità che regolano il settore, accompagnando l’uscita dalla crisi pandemica. Ringraziamo per questo il presidente uscente Castioni. Nel breve periodo l’obiettivo è di confermare il ruolo dell’associazione come interlocutore istituzionale per promuovere iniziative volte a stimolare uno sviluppo sostenibile del settore, sia dal punto di vista sociale che ambientale, nel lungo periodo invece abbiamo in mente di espandere i nostri orizzonti, consapevoli del ruolo centrale che ricopriamo per la tutela della mobilità dei cittadini italiani e il supporto di un settore centrale dell’economia nazionale quale il turismo».

Laureato nel 2006 a RomaTre, Fonti vanta esperienze variegate nel mondo del Public Affairs. Dopo una lunga esperienza parlamentare con responsabilità di ufficio legislativo e ufficio stampa, nel 2011 entra nell’Ufficio Relazioni Istituzionali di San Raffaele Spa. Nominato Capo Segreteria del Presidente della Commissione Affari Esteri e Comunitari nell’ottobre 2014, trova il suo habitat nella consulenza per la gestione del Public Affairse della comunicazione istituzionale prima con Open Gate Italia e dal 2022 con FB & Associati dove opera in qualità di advocacy and lobbying senior consultant per aziende private tra i maggiori playermondiali nei campi Ict, Tlc, trasporti, finance, beni di consumo.