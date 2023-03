Concorso sposi al via nelle agenzie di viaggi Gattinoni

Gattinoni Travel ha lanciato il concorso “Sì lo voglio, la nostra esperienza parte da qui” dedicato agli sposi che aprono una lista nozze o prenotano la luna di miele fino al 23 febbraio 2024, in una delle 1.500 agenzie Gattinoni (Travel Store, Travel Point, Robintur) e affiliate Gattinoni Mondo di Vacanze in tutta Italia.

In palio premi che verranno assegnati ogni mese, oltre alla doppia estrazione prevista a marzo e ottobre, e a quella finale.

Per accedere al concorso, i clienti – dopo aver aperto la lista nozze o prenotato un viaggio di nozze, – sono invitati a registrarsi attraverso la landing page dedicata www.gattinonitravel.it/pages/si-lo-voglio, sulla quale andranno indicati i propri dati, insieme a quelli dell’agenzia di viaggi di riferimento con il numero di pratica del viaggio. Nella landing è disponibile il regolamento del concorso.

Per promuovere l’iscrizione al concorso, il Gruppo ha messo a punto una strategia di comunicazione che include campagne stampa, radio e una campagna sui canali social di Gattinoni Travel. La campagna si sviluppa anche nelle agenzie, attraverso materiale promozionale da esporre in vetrina o utilizzare negli allestimenti in occasione della partecipazione alle manifestazioni dedicate al wedding. Obiettivo è anche favorire l’esigenza dei clienti di affidarsi alla professionalità dei servizi garantiti dalle agenzie di viaggi Gattinoni.

«Quest’anno torniamo con l’edizione 2023 del Concorso Sposi, nella convinzione che sia di grande appeal per coloro che si sposano o intraprendono un progetto di coppia – dichiara Isabella Maggi, direttore marketing e comunicazione del Gruppo Gattinoni – Il concorso dura fino al prossimo anno e i premi messi in palio, grazie ai nostri partner, sono molto interessanti. Le nostre agenzie sono inoltre a disposizione per consigliare gli sposi nella scelta del loro viaggio da favola».

Gli sposi potranno prolungare la magica wedding atmosphere entro un anno dall’emissione del voucher, aggiudicandosi uno dei 12 soggiorni in palio. Le esperienze di viaggio proposte includono soggiorni in Toscana, sul lago di Garda, alle Maldive e ad Aruba.

Nel dettaglio, per quanto riguarda i premi mensili, i più fortunati potranno aggiudicarsi un soggiorno (due notti con prima colazione e in alcuni casi con cena degustazione) presso un resort Ihc in Toscana o al Club del Sole Desenzano Lake Village. Mentre l’estrazione finale mette in palio, una discovery experience al Club del Sole Stella Mare di Castiglione della Pescaia (Gr) e proposte lungo raggio quali un soggiorno in double villa con trattamento all inclusive al Constance Moofushi Maldives e volo+soggiorno al Bucuti & Tara Beach Resort di Aruba (pernottamento e prima colazione).