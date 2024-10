Convegni in fiera: l’agenda di Ttg Travel Experience 2024

Dalla sostenibilità alla digitalizzazione e fino all’intelligenza artificiale, tra ricerche, nuove startup e questioni di stretta attualità come l’overtourism e anche il work life balance. Dal 9 all’11 ottobre il turismo organizzato si dà appuntamento a Rimini Fiera per l’edizione 2024 di Ttg Travel Experience, ecco i principali appuntamenti (e i temi caldi) da segnare in agenda:

MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE

LE SFIDE DEL TURISMO NEL MEDITERRANEO

La prima giornata di fiera, mercoledì 9 ottobre, vede alle 11.00 (Italy Arena – Pad. 7) la presentazione de “Le nuove sfide del turismo nel Mediterraneo”, a cura di Cnr-ISMed. Un’occasione per confrontarsi sull’efficacia dei diversi modelli di governance utilizzati per rispondere alle sfide del settore.

Relatori: P. Buonincontri, senior researcher ISMed-Cnr esperta in Tourism marketing; L. Errichiello, senior researcher ISMed-Cnr; R. Micera, ricercatore RTD-B in Economia e gestione delle imprese, Università degli studi della Basilicata. A. A. Vargas-Sánchez, full professor and member of the Andalusian Academy of Regional Science.

DALLA CARTA ALLE STORIES

Proseguendo nella mattinata di mercoledì, sempre alle ore 11.00 presso la Book&Go Arena – Piscine Ovest A2/C2, è possibile seguire l’incontro “Lonely Planet e il racconto di una destinazione: dalle guide ai social media”. La conferenza sarà uno spunto per riflettere sulle molteplici forme di narrazione di una destinazione di viaggio, partendo dalle guide, ancora oggi riferimento imprescindibile per ogni narratore, fino alle nuove forme di racconto offerte dai social media, dai podcast e dai video.

Relatori: P. Cantaldo, presidente IgersItalia; D. Falconieri, autore Lonely Planet.

AI TRA MITO E REALTÀ

Gli eventi del mercoledì delle ore 11.00 vedono la Global Village Arena – Pad. A2 ospitare la conferenza “Intelligenza Artificiale tra mito e realtà” per analizzare come l’AI sta rivoluzionando il turismo organizzato, offrendo nuove opportunità per migliorare l’efficienza operativa e personalizzare l’esperienza del viaggiatore al punto da prevedere le tendenze di mercato. Attraverso casi studio e soluzioni innovative, si analizzerà come le tecnologie emergenti possono trasformare le agenzie di viaggi e i tour opererator.

Relatori: L. Adami, chief marketing officer Volonline; P. De Filippo, country manager Sabre Italy; R. Di Leo, ceo E-Minds; G. Milani, direttore Fto; G. Romano, founder & ceo CartOrange.

IL FUTURO DELLE SPIAGGE ITALIANE

Alle 11.00 è anche la volta del convegno “Spiagge 2100: le molte possibili verità sul futuro del turismo balneare” presso la Beach Arena – Pad. B7-D7. Negli ultimi anni il settore degli stabilimenti balneari si è concentrato sul rinnovo delle concessioni, ma la direttiva Bolkestein ha distratto da altre questioni. Nel corso del convegno, che coinvolge esperti provenienti da più discipline, la panoramica sul futuro del turismo balneare tra ambiente, pianificazione urbanistica e nuove forme di vacanza.

Relatori: A. Giuzio, caporedattore di Mondo Balneare; C. Gori, architetto; E. Pranzini, già professore ordinario Università di Firenze.

CLIMATE CHANGE: RICERCA ENIT

L’Italy Arena – Pad.7, alle ore 13.20, è la location di “Adattamento climatico: il punto di vista di turisti e operatori. Risultati e indicazioni del progetto di ricerca Tourism Climate-sensitive di Enit”. Presentazione dell’indagine di campo su 9mila decisori.

Relatori: M. Antonioli, sociologo e capo analista Giaccardi & Associati; R. Baggio, Università Bocconi Milano; P. Borrione, presidente Fondazione Santagata; V. Coleselli, gm DMO Dolomiti bellunesi; E. Di Raco, responsabile Ufficio studi e statistiche Enit; P. Ezhaya, presidente Astoi e gm Alpitour Spa; G. Giaccardi, ceo Giaccardi & Associati; A. Priante, presidente Enit; M.E. Rossi, direttore marketing e promozione Enit.

PIATTAFORME DIGITALI EVOLUTE

Alle ore 12.15, presso la Ttg next Startup arena – Hall A6, è la volta del panel “Come stanno evolvendo le piattaforme digitali per il turismo? Sviluppi, visioni e nuovi bisogni di viaggio”. Destinazioni, Ota, startup, e tutti gli operatori turistici si stanno chiedendo quale sarà l’impatto del digitale sul turismo del futuro, come interagiranno gli utenti con le piattaforme, che proposta di valore potrà essere vincente, che stravolgimento potrà imporre l’Ai in linea con nuovi trend e bisogni di viaggio.

Relatori: R. Anelli, senior manager innovation team PwC Italy; M. Giordani, founder&managing partner Gellify; G. Pasceri, ceo Adevinta Italy; L. Piras, ceo Tribyou- Your Places. Modera S. Chudoba, community & project manager Associazione Startup Turismo.

DALL’ITALIA AL MONDO, ED ECCO LA GUIDA “BORGHI”

Altro appuntamento da segnare in agenda per il giorno 9 ottobre, è quello che si terrà alle ore 16.00 presso la Sala Tiglio – Hall Ovest dal titolo “Con il Regionale verso i Borghi più belli d’Italia: un viaggio tra storia e bellezza. Presentazione dell’esclusiva nuova edizione del travel book Borghi”. La guida, consultabile gratuitamente, come l’intera collana dei Travel Book, sul sito Trenitalia, intende valorizzare e promuovere il grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni dei nostri territori, con utili indicazioni per raggiungerli in modo comodo e sostenibile con i treni ragionali. Relatori: F. Primi, presidente dei Borghi più belli d’Italia; E. Russo, responsabile revenue development Regionale di Trenitalia.

VIAGGI 2025: TREND DI CONSUMO

Si rinnova come ogni anno la “Travel&Hospitality Vision by Ttg – Presentazione in anteprima dei 5 trend di consumo del prodotto turistico per il 2025”, alle ore 16.30 presso la Main Arena – Hall Sud. Un appuntamento che vuole “anticipare” gli scenari di mercato e le tendenze per il 2025 e il triennio successivo. Grazie a un sistema di analisi innovativo, basato sulla sociosemiotica applicata al marketing, la Travel&Hospitality Vision offre una lettura del mercato profonda e di lungo respiro.

Una preziosa bussola per orientarsi all’interno degli scenari che plasmeranno il contesto com- petitivo nazionale e internazionale.

Relatore: L. Rolle, docente ed esperta di tendenze di consumo, innovazione e semiotica applicata al branding.

GIOVEDÌ 10 OTTOBRE

INCOMING E OVERTOURISM

La Sala Cedro – Hall Ovest ospita alle 12.30 di giovedì l’appuntamento con “Il ruolo degli operatori incoming per l’economia del Paese e la sfida dell’overtourism”, dove verrà approfondito un ruolo fondamentale per le dinamiche del mercato turistico attraverso il confronto con l’accresciuta rilevanza dell’overtourism che rappresenta una sfida crescente per molte destinazioni turistiche italiane. Gli agenti di viaggi incoming possono mitigare questi effetti attraverso la gestione organizzata e razionale dei flussi turistici.

Relatori: I. Jelinic, ad Enit Spa; G. Campajola, delegato nazionale all’incoming e presidente Fiavet Friuli Venezia Giulia; G. Reverenna, agente di viaggi specializzato in incoming e presidente Fiavet Veneto. Modera L. Strambi.

IL FUTURO IN MANO ALLE STARTUP

Sempre alle ore 12.30, in Sala Diotallevi 1 ha luogo il panel “Servizi e soluzioni innovative per gli operatori del turismo: proposte dall’ecosistema delle startup”. Soluzioni che si rivolgono a tutti gli operatori del settore, interessati a individuare nuove idee e opportunità per innovare il business e l’offerta turistica. L’iniziativa si inserisce nell’ambito dell’Innovation Network, programma strategico del Ministero per sostenere la nuova imprenditorialità.

Relatori: A. La Salandra, project lead programma di accelerazione Argo Turismo & TravelTech per Fondazione Ca’ Foscari-VeniSIA; G.M. Pezzini, acceleration lead & Argo accelerator PM – ZEST Group; M. Rosato, dirigente Valorizzazione e Promozione turistica – Ministero del Turismo.

DELOITTE E L’OSPITALITÀ DI LUSSO

“Ospitalità di lusso: mercati emergenti, investimenti e trend. Presente e futuro del settore nelle statistiche Deloitte” è il convegno previsto alle ore 13.20 del 10 ottobre presso la Global Village Arena – Pad. A2. Il turismo del lusso in questi ultimi anni è esploso ovunque, sia a livello internazionale che in Italia. Accanto alle forme più tradizionali di ospitalità stanno così emergendo nuovi concept sempre più orientati alla personalizzazione dei servizi, per il target business come per quello leisure. L’analisi dei dati illustrata da Deloitte farà emergere le ultimissime verità sulla situazione del comparto, con interessanti rivelazioni sulle formule ricettive attualmente a più elevato potenziale di sviluppo.

Relatore: B. Puglisi, director Deloitte finacial advisory – Real Estate & Hospitality.

TRAVEL, IL PUZZLE DA RICOMPORRE

Alle ore 14.00 presso la Sala Tiglio tocca al panel “Risoluzione della frammentazione nell’Industria del Turismo”.

Relatori: A. Apicella, ceo Wtg; P. De Filippo, country manager Sabre Italy; A. Pezzani, cbo Aci blueteam; S. Prontera, direttore marketing Nicoulaus Tour.

L’AI ENTRA (DAVVERO) IN AGENZIA

Sempre alle 14.00 la Sala Noce ospita “La verità sull’AI: come la tecnologia può migliorare la tua produttività”. Fiavet Confcommercio, dopo aver lavorato per un anno intero sul tema dell’AI, è convinta che questa rappresenti una straordinaria opportunità per il turismo organizzato. Il convegno includerà dimostrazioni pratiche su come utilizzare i migliori software di AI oggi disponibili, con consigli utili per agenti di viaggi e tour operator. Relatore: A. Mazzù, consulente di marketing digitale per Fiavet Confcommercio.

IL VIRUS DELL’ANTITURISMO

Il primo pomeriggio di giovedì (ore 14.30) vede in Sala Ravezzi “Un nuovo virus: l’antiturismo. Come evitare il contagio”. Questo convegno mira ad indagare il fenomeno dell’antiturismo, esplorandone implicazioni economiche, sociali e ambientali. Un’opportunità per riflettere su modelli di turismo sostenibile, su pratiche di rigenerazione urbana e sulla necessità di trovare un equilibrio tra l’accesso alle destinazioni e la salvaguardia delle comunità locali e del patrimonio culturale. Essenziale in tale contesto il passaggio dalla mera promozione delle destinazioni, all’informazione consapevole del turista.

Relatori: M. Santinato, ceo Teamwork; A. M. Nucara, dg Federalberghi; M. Schiavon, presidente Federalberghi Veneto; G. Beltotto, giornalista.

VIAGGI PER TUTTE LE ETÀ

Prosegue il secondo giorno di fiera, alle ore 15.30 presso la Sala Cedro – Hall Ovest, con il convegno “Gli anni passano, i viaggi restano: come esigenze, influenze, canali e scelte variano in base all’età dei viaggiatori”. Si parla sempre più spesso di buyer personas, gruppi fittizi di persone accumunate da interessi e tratti comuni, per identificare gli obiettivi aziendali e le strategie per ingaggiare e conquistare questi target. I nuovi profili di viaggio, le loro caratteristiche e le abitudini emergono distintamente dall’ultima ricerca condotta a settembre 2024 da Interface Tourism, azienda di marketing e comunicazione meneghina, sulla base di interviste condotte su oltre 4.000 Italiani.

Relatori: B. Del Pio, responsabile editoriale Italiaonline; S. Valle, founder & ceo Interface Tourism Italy.

OBIETTIVO 2035: LE SFIDE

Sempre alle ore 15.30 (Main Arena) “Turismo Obiettivo 2035: momento della verità e nuove sfide. Clima, migrazioni e strategie di adattamento”. I megatrend globali si delineano ormai chiaramente e iniziano a prefigurare lo scenario competitivo in cui il settore sarà chiamato a svilupparsi. Relatori: C. Sangalli, presidente Confcommercio-Imprese per l’Italia; G. Acampora, presidente Assonautica Italiana; N. Annesi, ricercatrice Scuola superiore Sant’Anna di Pisa; F.M. Coccia, vice presidente Assidema e destination manager; D. Gatti, ad Holiday Family Village; A. Giuricin, economista e professore associato Università Milano Bicocca; M. Munerotto, assessore Comune di Caorle; I. Zambusi, Federlaberghi Caorle.

VACANZA ROVINATA E DINTORNI

Altro evento da mettere in agenda nella giornata di giovedì 10 ottobre, è “Agenzie, miracoli a corte”. Ore 15.30 in Sala Diotallevi 1 – Hall Sud. Qui verrà portata avanti un’analisi approfondita delle patologie che affliggono più frequentemente il lavoro in agenzia e delle cure proposte dalle Corti di Giustizia. La malattia del viaggiatore prima della partenza, tra impossibilità sopravvenuta e polizza annullamento; la tutela dei passeggeri nei voli in coincidenza e il diritto alla compensazione; gli strumenti di giustizia alternativa nelle richieste di danno da vacanza rovinata; gli eventi straordinari e la risoluzione del contratto.

Relatori: A. Corrado, ricercatore universitario e avvocato; G. Fiscella, legal affairs manager I4T e S4T; F. Morandi, N. Soldati, S. Vernizzi, professori universitari e avvocati.

VENERDÌ 11 OTTOBRE

IL MONDO CHE CAMBIA: DESTINAZIONI IN PROGRESS

L’ultima giornata di fiera, venerdì 11 ottobre, vede alle ore 11.00 presso la Main Arena – Hall Sud il panel “Destinazione cambiamento. L’importante ruolo delle destinazioni per migliorare il mondo che le ospita affrontando le sfide globali”. Con 1,3 miliardi di arrivi globali nel 2023 (dato Unwto), l’ecosistema destinazione non può essere indipendente dal mondo che lo circonda. Ha invece una grande responsabilità per il futuro del turismo e della sostenibilità ambientale e sociale.

Relatori: G. Giunta, fondatore della Fondazione Messina; E. Taveri, destination marketing manager, founder&ceo Destination Makers; R. Rosano, sin- daco del comune di Castelsaraceno; F. Sacco, di- rettore Apt Val di Sole – Trentino.

MIRAGGIO WORK LIFE BALANCE

Altro appuntamento l’11 ottobre, alle 12.10 presso la Global Village Arena – Pad. A2, è “La verità su Millennials e Gen Z: giovani manager a confronto. Come trovare un’intesa tra chi offre e chi cerca lavoro”. ll turismo è tornato un settore attraente per i giovani, ma – in tempi di work life balance e smart working – ci si chiede se valga ancora la pena trascorrere weekend e feste comandate a lavorare in un hotel, un tour operator o in una Ota. Relatori: C. Cassano, marketing hospitailty specialist Nicolaus Valtur; M. Ceriani, development manager Italy Melià Hotel International; C. Cretì, dottorato di ricerca Università del Salento; R. Gentile, edi- torialista turistico.