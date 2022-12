Costa Crociere, le partenze di Natale e Capodanno

Saranno 16 le partenze tra Natale e Capodanno di Costa Crociere, tra Emirati Arabi e Oman, Caraibi, Mediterraneo e Sudamerica.

A Natale, Costa Toscana propone una crociera di una settimana tra Emirati Arabi e Oman, con partenza il 24 dicembre, che grazie alle soste lunghe, di due giorni e una notte, consente di scoprire al meglio Dubai, Muscat e Abu Dhabi. A Capodanno è prevista invece una crociera, sempre di una settimana, in partenza il 31 dicembre, con una sosta lunga con pernottamento a Dubai, per festeggiare la notte di Capodanno in questa città, e visite a Muscat e Abu Dhabi.

Costa Fascinosa e Costa Pacifica propongono quattro diversi itinerari nelle isole caraibiche. Costa Fascinosa offre due itinerari di una settimana, in partenza il 23 o il 30 dicembre da Guadalupa, alla scoperta delle piccole Antille. Nella crociera di Natale sono previste visite a Bonaire, Saint Vincent, Saint Lucia, Barbados, Martinica; in quella di Capodanno a Trinidad, Grenada, Saint Vincent, Saint Lucia, Martinica. Costa Pacifica propone due itinerari di 10 giorni e 11 giorni, con partenza da La Romana (Repubblica Dominicana) il 18 e 28 dicembre, uno dedicato alle Grandi Antille e uno alle Piccole Antille. A Natale sono previste visite a Ocho Rios, Montego Bay (Giamaica), isole Cayman, Amber Cove, Samana, Catalina Island (Repubblica Dominicana); a Capodanno a Curacao, Aruba, Trinidad, Saint Lucia, Barbados, Guadalupe, Antigua, Isole Vergini britanniche.

Le vacanze nei Caraibi o negli Emirati Arabi sono disponibili con il pacchetto “volo+crociera”.

Nel Mediterraneo, Costa Smeralda offrirà crociere di una settimana in Italia, Francia e Spagna, con partenze da Savona il 24 e 31 dicembre, e scali a Marsiglia, Barcellona, Palma di Maiorca, Palermo e Civitavecchia/Roma. Costa Deliziosa proporrà invece crociere settimanali nel Mediterraneo orientale, tra Croazia, Montenegro e Grecia. Partenze previste venerdì 23 o 30 dicembre da Trieste, per visitare Spalato (Croazia), Cattaro (Montenegro), Katakolon e Atene (Grecia) e Bari.

Infine, Costa Firenze, Costa Fortuna e Costa Favolosa offriranno crociere di Natale e Capodanno in Brasile, Argentina e Uruguay.

Le crociere Costa di Natale e Capodanno avranno un programma speciale per l’occasione, con sorprese per grandi e piccini, feste a tema e show. Ad esempio, nelle crociere di Natale ci sarà un ospite di eccezione a bordo: Babbo Natale. I bambini potranno spedire la loro letterina o il loro disegno direttamente in nave, e Babbo Natale li aspetterà sotto l’albero con tanti regali. Per i più grandi, la magia del Natale con gli spettacoli e i canti di Natale. A Capodanno, si festeggerà con un party a bordo piscina sino alle luci dell’alba. Anche i menù saranno in tema, con piatti ispirati alla tradizione.