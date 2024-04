Cunard, entra in flotta Queen Anne: crociere dal 3 maggio

Queen Anne si è ufficialmente unita alla flotta Cunard. La nave è stata consegnata all’armatore con una cerimonia presso lo stabilimento Fincantieri di Marghera (Venezia).

Queen Anne, 249ª nave battente bandiera Cunard e terza costruita da Fincantieri, è salpata alla volta di Southampton, suo porto di partenza dove arriverà il 27 aprile, prima del suo viaggio inaugurale di sette notti verso Lisbona, il 3 maggio.

La compagnia ha già annunciato il tutto esaurito per le crociere del 3 e del 10 maggio. La festa arriverà poi dal 24 maggio, con il viaggio di viaggio di 14 notti alle Isole Britanniche, per il battesimo ufficiale. In programma il 3 giugno a Liverpool la cerimonia, a cui parteciperanno diverse celebrità televisive.

«Siamo entusiasti di aggiungere alla nostra flotta Queen Anne, che compone così un eccezionale quartetto insieme a Queen Mary 2, Queen Elizabeth e Queen Victoria – ha dichiarato Katie McAlister, presidente di Cunard – Per la prima volta dal 1999, Cunard vedrà in servizio ben quattro navi allo stesso tempo. Al momento ci stiamo dedicando ai preparativi per accogliere gli ospiti del viaggio inaugurale previsto per il 3 maggio, a cui ne seguirà un altro storico, il British Isles Festival Voyage, che includerà anche un altro momento fondamentale, quello della naming ceremony il 3 giugno a Liverpool».

Il design di Queen Anne affonda le sue radici in tradizione, maestria artigiana, stile, storytelling e innovazione: con le sue 114.000 tonnellate di stazza, articolate su 14 ponti e una capacità di accogliere 3000 ospiti a bordo, offrirà ai suoi viaggiatori un’inedita varietà di opzioni di intrattenimento, ristorazione e bar.

Cunard ha già annunciato una serie di collaborazioni per Queen Anne, tra cui esperienze gastronomiche Le Gavroche at Sea a cura dello chef stellato Michel Roux, pacchetti wellness messi a punto dagli esperti di bellezza di Harper’s Bazaar Uk e proiezioni esclusive a cura del British Film Institute nella cornice del Pavilion. Vanta inoltre la più ampia selezione di strutture per fitness, bellezza, terme e Spa con una proposta di altissimo livello Mareel Wellness & Beauty, ripensata per farsi portavoce di una nuova era del benessere in mare.

A bordo gli ospiti troveranno attività sportive, piscina e idromassaggi, nuove esperienze culinarie e multisensoriali proposte nei 15 ristoranti, l’atmosfera alla James Bond del casinò, il teatro con la collaborazione esclusiva con il pluripremiato produttore teatrale di Broadway David Pugh per spettacoli iconici e innovativi mai presentati su un palco oceanico.

Lo Sky Bar e l’Observation Deck della Queen Anne saranno il paradiso degli appassionati dei giochi all’aperto. Situato a prua, sul ponte 14, questo spazio, aperto tutto il giorno, offre viste mozzafiato a bordo.

Il ponte superiore ospiterà un campo di pickleball all’avanguardia, una combinazione di tennis, badminton e ping pong, giocabile in singolo o in coppia, sia al coperto che all’aperto.

Queen Anne sarà anche l’unica nave al mondo dove i passeggeri potranno provare le loro abilità nel tiro con l’arco, con un arco e frecce vere.

Gli appassionati di golf potranno divertirsi con putting green e driving range attrezzato; mentre i campi da gioco di quoits e shuffleboard, anch’essi situati nell’Observation Deck e nello Sky Bar, offriranno ai viaggiatori il punto di osservazione perfetto per una competizione amichevole.

«Orgogliosi e in trepida attesa, invitiamo gli appassionati a essere i primi a sperimentare la nuova regina dei mari Queen Anne in un viaggio speciale alla scoperta del meglio della Gran Bretagna e delle coste irlandesi, proprio quando gli occhi saranno puntati sulla cerimonia di battesimo in una performance celebrativa unica nel suo genere», dice Gigi Torre, presidente di Gioco Viaggi che in Italia commercializza in esclusiva il marchio Cunard.

Le foto pubblicate sono state inviate dall’ufficio stampa di Gioco Viaggi e di Fincantieri