Da Hertz allo Sri Lanka: ora Global Gsa scommette sul 2023

È un brindisi di Natale l’occasione per Global Gsa – Gdsm per celebrare a Milano, negli uffici di via Scarlatti, la chiusura in positivo dell’anno, preludio di un buon 2023. A fare gli onori di casa il ceo e presidente Manlio Oliviero con due donne chiave dell’azienda: il managing director Patrizia Ribaga e il direttore marketing Laura Faraoni.

A loro il piacere di ricapitolare ai partner trade l’elenco – cresciuto negli ultimi mesi – delle società rappresentate in Italia e le principali partnership commerciali.

NOLEGGIO AUTO E MOTO. Global Gsa è rappresentante esclusivo per il trade dei marchi del Gruppo Hertz. Tra questi Hertz Ride attraverso cui è possibile noleggiare moto in Italia, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Slovenia e in Nord America.

NOLEGGIO CAMPER. Vacanzeincamper.com è il broker B2B di Global Gsa dedicato al noleggio dei camper nel mondo.

CROCIERE FLUVIALI. Novità 2022: AmaWaterways offre crociere esclusive per esperienze di navigazioni fluviali a cinque stelle lungo i più bei fiumi d’Europa, ad esempio il Danubio, Asia, Africa, con il Nilo e il Sudamerica. Più di 40 itinerari in tutto il mondo, con una flotta di 25 navi.

COMPAGNIE AEREE. La new entry dell’anno è Kenya Airlines. Membro dell’alleanza Sky Team, è una delle principali compagnie aeree africane che – attraverso l’hub ultramoderno dell’aeroporto internazionale di Nairobi – collega 42 destinazioni in tutto il mondo, ben 35 in Africa, trasportando più di quattro milioni di persone l’anno. Dall’Europa opera con voli diretti da Amsterdam, Londra e Parigi, con Air France, Klm e Ita Airways. Con quest’ultima opera da 13 scali italiani.

C’è poi Aircalin, compagnia internazionale della Nuova Caledonia, opera voli verso le nazioni della regione del Pacifico. Da Nouméa voli internazionali per nove destinazioni e principalmente per Tokyo e Singapore dove si collega con l’Europa grazie a Singapore Airlines, Air France, Klm, Finnair e altri vettori.

Tra i vettori rappresentati anche Air Madagascar, compagnia che nel 2021 ha avviato una ristrutturazione che ha portato alla nascita di Madagascar Airlines.

HOTEL e CASE. Grazie alla collaborazione tra Global Gsa e Booking.com è possibile prenotare hotel e case vacanze in tutto il mondo con commissione dedicate alle adv.

PARCHEGGI. Grazie alla partnership tra Global Gsa e MyParking è possibile prenotare parcheggi in Italia e in Spagna con commissione per le agenzie di viaggi.

Dal 2023, infine, tra le aziende rappresentate entra anche Ayubowan Tours, importante e conosciuta dmc dello Sri Lanka.

A supporto delle agenzie di viaggi Global Gsa vede operativo un help desk B2B altamente qualificato e una rete di consulenti in tutta Italia.