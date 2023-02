Da Latam a Meliá: i campioni di sostenibilità del travel

Solo cinque compagnie aeree, quattro catene di hotel e un’azienda italiana sono riuscite a rappresentare il travel nella speciale classifica annuale dei campioni di sostenibilità: la Corporate Sustainability (Csa), stilata da Standard & Poor’s (S&P Global).

Per l’aviation, quest’anno Latam Airlines Group si è posizionata, a livello mondiale, al quinto posto tra le compagnie aeree per le migliori prestazioni in termini di sostenibilità e al primo nelle Americhe e in Europa.

L’ASIA DOMINA I CIELI GREEN

Un importante risultato che vede Latam l’unica compagnia aerea dell’area occidentale ad essere inserita nell’edizione 2023 del “Sustainability Yearbook“, annuario in cui la prestigiosa società di rating S&P mette in evidenza le aziende che hanno avuto una crescita eccezionale nella valutazione della gestione della sostenibilità, distinguendosi così per le pratiche ambientali, sociali e di corporate governance.

Le quattro compagnie che precedono Latam sono tutte figlie dell’Asia: China Airlines ed Eva Air per Taiwan; Japan Airlines e Ana per il Giappone.

«La positiva posizione raggiunta riflette il lavoro che il gruppo Latam sta svolgendo da tempo e che si traduce in azioni concrete come l’eliminazione della plastica monouso entro la fine di quest’anno, il proseguimento per l’azzeramento dei rifiuti in discarica entro il 2027 e il raggiungimento della neutralità delle emissioni di anidride carbonica entro il 2050 e la conservazione di oltre 500 mila ettari in Sud America», ha commentato Juan José Toha, direttore degli affari aziendali e della sostenibilità del gruppo Latam.

CROCIERE A BOCCA ASCIUTTA

Per la sezione Hotel, resort e crociere, la speciale classifica S&P ha premiato i gruppi spagnoli Meliá e Nh Hotels, oltre alle thailandesi Minor International (azionista di Nh) e Asset World, la britannica Whitbread e la statunitense Hilton Worldwide.

Restano a bocca asciutta, invece, le compagnie di crociere che non hanno nessuna azienda a rappresentare il settore nella top list di S&P. La sorpresa, invece, arriva dal settore infrastrutture e trasporti che premia le società di gestione aeroportuali: oltre agli spagnoli di Aena e ai francesi di Aeroports de Paris c’è spazio anche per l’Italia con l’inserimento di Atlantia (società madre di Aeroporti di Roma).

Per il nostro Paese spiccano pure la banca Intesa Sanpaolo e la società di assicurazioni UnipolSai. Per la tecnologia, infine, è presente la spagnola Amadeus.

COME SI DIVENTA CAMPIONI DI SOSTENIBILITÀ

Per essere inserite in questa classifica annuale, le aziende devono ottenere un punteggio entro il 15% più alto rispetto ad altre realtà del loro settore e raggiungere un punteggio S&P Global Sustainability entro il 30% delle aziende più performanti della loro area. Nell’edizione 2023, sono state prese in considerazione 7.800 aziende, di cui 57 compagnie aeree; e solo 5 sono state selezionate ed incluse nell’annuario, per esempio.