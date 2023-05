Dal Six Senses agli Indigo i sei nuovi hotel italiani di Ihg

Ihg Hotels & Resorts vedrà più che raddoppiata la sua presenza in Italia nel segmento lusso e lifestyle, con l’apertura di sei nuovi hotel tra cui il Six Senses e l’InterContinental Hotels & Resorts a Roma, oltre a quattro ulteriori inaugurazioni e una struttura Vignette Collection sempre nella capitale, nonché gli Hotel Indigo di Firenze, Torino e Trieste.

Eric Viale, managing director della divisione Europa Meridionale di Ihg Hotels & Resorts, ha commentato: «L’aggiunta di questi hotel alla nostra offerta lusso e lifestyle apporta un contributo significativo alla crescita di Ihg in Italia, un mercato chiave per l’azienda. Questo risultato è anche il riflesso della fiducia che, da un lato, i proprietari delle strutture ripongono nel successo dei nostri marchi e, dall’altro lato, i clienti hanno nell’esperienza assicurata dal nostro nome».

«Dalle proposte upper luxury di Six Senses al glamour della vita InterContinental, passando per l’originalità delle strutture Vignette Collection e l’inconfondibile fascino da quartiere dei boutique hotel Indigo, i nostri brand diversificati sono ben posizionati in un paese come l’Italia sfruttando al meglio la crescente propensione dei consumatori per esperienze di viaggio e soggiorno raffinate. A sostegno di tutto questo, siamo orgogliosi di aver ampliato la nostra infrastruttura di sviluppo locale, con la nomina di Fabrizio Piolanti a director development per l’Italia», ha aggiunto Viale.

Mentre le nuove strutture Six Senses e Vignette Collection segnano il debutto del marchio in Italia, gli ultimi tre Hotel Indigo si aggiungono a una presenza già consolidata a Verona, Venezia, Roma e Milano.

L’Hotel Indigo Florence aprirà i battenti nella seconda metà del 2023 e offrirà 160 camere; l’Hotel Alexandra, Vignette Collection a Roma sarà inaugurato da programma nella prima metà del 2025 e avrà 81 camere, mentre l’Hotel Indigo Turin ne avrà 50 e aprirà nei prossimi mesi; infine l’Hotel Indigo Trieste – Palazzo Kalister, il cui opening è previsto nel 2025.