Dalla Cruise Collection alla montagna: il 2025 di Gioco Viaggi in Bit

Per Gioco Viaggi (Pad. 9 – Stand N28 N30) la Bit di Milano è l’occasione per presentare le nuove edizioni dei cataloghi Cruise Collection, con la selezione delle migliori crociere proposte dalle compagnie in portfolio, e dei cataloghi Corsica Collection e Montagna Collection, con soggiorni, tour ed esperienze.

Tra le compagnie proposte da Gioco Viaggi il brand di punta è Carnival, con la novità Celebration Key, la nuova isola privata della compagnia, situata a sud di Grand Bahama, in fase di ultimazione.

Per il segmento premium Gioco Viaggi, racconta il presidente Gigi Torre, propone Princess Cruises, compagnia che, dopo il lancio della Sun Princess nella primavera 2024, è in attesa dell’inaugurazione in autunno della gemella Star Princess. La sua flotta è presente in tutto il mondo e, nel periodo estivo, la destinazione di punta è l’Alaska.

A chi non ama la folla e vuole viaggiare su navi di medie dimensioni, l’operatore propone Holland America Line, con la qualità di ristoranti glamour. Mediterraneo, Nord Europa e Alaska sono le sue principali destinazioni estive.

Invece, per chi ama lo stile British c’è la proposta Cunard, che si distingue per la sua tradizione legata al mondo britannico e la sua Queen Anne, inaugurata a maggio 2024, che propone crociere nel Mediterraneo e Nord Europa, oltre alle iconiche traversate atlantiche Europa-Usa.

Per il segmento lusso, Gioco Viaggi presenta Seabourn, la luxury cruise company del gruppo Carnival, e Ponant, la compagnia di lusso francese, che ha attualmente in cantiere la nave Le Paul Gauguin, regina delle rotte in Polinesia, per un multimilionario investimento che eleverà la nave agli standard di lusso della flotta.



Infine Windstar è la proposta per chi ama la raffinatezza coniugata con uno stile casual chic delle piccole navi o il meglio dei grandi yacht presenti nel Mediterraneo, Caraibi, Polinesia per navigare ovunque ci siano piccole rade e approdi nascosti da visitare.