Dubai raggiunge i 4,6 milioni di visitatori nel primo trimestre

Oltre 4,6 milioni di visitatori internazionali tra gennaio e marzo 2023, pari al 98% dei livelli pre pandemici. Dubai Tourism snocciola le cifre del primo trimestre dell’anno annunciando gli ultimi dati in occasione della 30ma edizione dell’Arabian Travel Market in corso nell’Emirato.

L’incremento è del 17% rispetto ai 3,97 milioni di turisti dello stesso periodo del 2022. Un risultato ragguardevole che getta le basi per raggiungere il primato di destinazione più visitata al mondo. 80mila gli italiani che hanno visitato la città, pari ad un +4% rispetto al 2022.

I risultati posizionano Dubai come destinazione che si sta riprendendo più velocemente a livello globale. Nel primo trimestre del 2023 il numero di visitatori è stato di soli due punti percentuali inferiore al volume pre pandemico pari a 4,75 milioni di turisti arrivati a Dubai nei primi tre mesi del 2019. Un risultato notevole a partire da quando, nel luglio 2020, la città ha invertito la tendenza riaprendo al turismo internazionale, nonostante le avversità economiche globali.

Il settore alberghiero guida la crescita con performance superiori al periodo precedente al Covid in tutti i parametri chiave dell’hotellerie, tra cui spicca un’occupazione media dell’83%, uno dei dati più alti a livello internazionale e quasi in linea con la percentuale di occupazione registrata nel primo trimestre del 2019 pari all’84%. Questo risultato è particolarmente degno di nota, considerando un aumento del 26% dell’offerta di camere nel 2023 rispetto al 2019.

Nel tentativo di rafforzare i mercati esistenti ed emergenti e di scoprire nuove opportunità di crescita sia nel mercato interno che in quello internazionale, Dubai’s Department of Economy and Tourism sta intensificando la ricerca di percorsi turistici non convenzionali per attrarre i visitatori che sono sempre più alla ricerca di vacanze sostenibili. La sostenibilità, infatti, è una componente fondamentale della strategia di sviluppo di Dubai e ospitare eventi globali come la Cop28, la conferenza dell’Onu sul cambiamento climatico, rappresenterà un’occasione unica per mettere in evidenza l’iniziativa Dubai Sustainable Tourism, progettata per migliorare la sostenibilità del settore turistico.

«Ispirati dalla nostra leadership visionaria – nota Issam Kazim, ceo di Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing – abbiamo fatto passi da gigante per posizionare la città come destinazione imperdibile attraverso campagne globali guidate da celebrità e digitali, insieme a iniziative che aumentano l’accessibilità, riducono al minimo le barriere al viaggio e rendono il più semplice possibile per i viaggiatori visitare Dubai. Con il turismo globale che sta subendo un cambiamento paradigmatico in termini di aspettative ed esperienze dei visitatori, stiamo facendo ogni sforzo per garantire che Dubai ottenga risultati migliori di anno in anno, per rimanere all’avanguardia in un panorama turistico globale altamente competitivo».