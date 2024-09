E ora Alma Cruceros aumenta il capitale di 2,5 milioni di euro

La neonata compagnia di crociere Alma Cruceros – spagnola, con base a Malaga – ha annunciato un aumento di capitale di 2,5 milioni di euro. Questa iniezione di liquidità mira a rafforzare la sua posizione sul mercato e a finanziare la sua espansione nei mercati di lingua spagnola dell’America, come spiega Hosteltur.

Inoltre, la società – che non ha ancora iniziato le operazioni (debutterà nel 2025, ndr) – sta cercando accordi di distribuzione e vendita negli Stati Uniti e in America Latina.

L’aumento di capitale sarà realizzato mediante emissione e sottoscrizione di nuove azioni. L’operazione sarà rivolta sia agli attuali partner che a investitori esterni interessati a far parte di un progetto dal forte potenziale di crescita.

Con questa iniziativa, la compagnia boutique vuole consolidarsi come punto di riferimento nel settore delle crociere di lusso, nella comunità ispanofona dell’America e non solo.

Il presidente della società, Elisardo Sánchez, si è detto fiducioso che l’aumento di capitale avrà successo tra gli investitori spagnoli, che avranno l’opportunità di partecipare a un progetto in fase iniziale con rendimenti interessanti. Sánchez ha sottolineato l’importanza di questa operazione per rafforzare la struttura finanziaria dell’azienda e accelerare la sua strategia di crescita nei prossimi mesi. Alma Cruceros ha già concluso accordi con più di 7.500 agenzie di viaggi in Spagna ed è impegnata in trattative simili in America

IL PROGETTO

Con il capitale ottenuto, l’azienda prevede di investire nella digitalizzazione dei processi interni, migliorando aree chiave come vendite, marketing, comunicazione e amministrazione. Allo stesso modo, la compagnia di navigazione mira a espandere la propria presenza in città chiave degli Stati Uniti, come Miami, New York e Los Angeles, così come in altri importanti mercati di lingua spagnola come Messico, Colombia, Perù, Cile, Argentina e Brasile.

L’aumento di capitale e l’aumento degli investitori preparano il terreno per progetti futuri basati sulla costruzione di nuove navi con design architettonici avanzati.

La compagnia di navigazione punta a distinguersi con un prodotto autentico e genuinamente spagnolo. È specializzata in crociere di lusso con focus su cultura, gastronomia ed esperienza a bordo e nelle destinazioni visitate. Ocean Victory, la sua prima nave, è un’unità moderna dotata di motori ibridi che riducono significativamente il consumo di carburante e le emissioni di Co2.

LA STRUTTURA DELLA NUOVA COMPAGNIA

La struttura azionaria è dominata da Alma Cruceros, che possiede l’85% delle azioni; il restante 15% appartiene al management team. Tra questi spicca Pedro Costa, vicepresidente e direttore commerciale, punto di riferimento nel settore crocieristico. Con l’ingresso di nuovi investitori, la società vuole rafforzare la propria base azionaria principale.