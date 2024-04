E ora Wizz Air lancia il servizio Experiences

Wizz Air ha comunicato il lancio di Wizz Experiences, un nuovo servizio aggiuntivo per i suoi passeggeri in collaborazione con Coras, piattaforma di prenotazione online di biglietti per eventi e attività.

Più di 10 milioni di biglietti sono ora disponibili per i clienti di Wizz Air in oltre 65 Paesi, 300 città e 20 lingue. Dopo essersi assicurati il volo, i passeggeri possono esplorare un’ampia offerta di biglietti per attrazioni e musei, tour turistici, pass sportivi, eventi e musica dal vivo e spettacoli teatrali.

Tutti i biglietti sono disponibili sul sito web ufficiale e sull’app di Wizz Air. Alcuni degli eventi più popolari nelle destinazioni Wizz Air includono la Grecia, con immersioni, degustazione di olio d’oliva e serate tradizionali greche; Regno Unito tra grandi eventi sportivi e musica dal vivo e spettacoli del West End; o anche la nostra Italia, con un tour per piccoli gruppi a Pompei con un archeologo e biglietti salta-fila per il Colosseo o per la Galleria degli Uffizi.

James Goodwin, head of ancillary revenue di Wizz Air, dichiara: «Siamo lieti di continuare a espandere la nostra offerta di servizi aggiuntivi con un’ulteriore novità. Attraverso questo nuovo servizio, i clienti avranno accesso a oltre 10 milioni di biglietti per attrazioni diverse in un’unica soluzione, con un’esperienza di prenotazione facile e lineare. Grazie a una vasta gamma di prodotti accessori e servizi dei partner, i nostri passeggeri possono ora pianificare l’intero viaggio con Wizz Air, dal volo allo shopping a bordo, ai trasferimenti, all’alloggio e alle varie attività in loco. Continueremo a migliorare la nostra offerta per rendere Wizz Air il vettore definitivo per le esigenze di qualsiasi viaggiatore».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Wizz Air