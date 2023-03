easyJet rilancia le rotte estive da Pisa per Londra, Amsterdam e Berlino

Con il decollo del volo per Londra Luton, domenica scorsa, è ufficialmente iniziata la stagione estiva 2023 di easyJet dall’aeroporto di Pisa.

Ad affiancare la rotta verso lo scalo londinese di Luton – operativa con fino a sei voli a settimana a eccezione del sabato – riprendono dal 1° aprile anche i due collegamenti estivi per Berlino Brandeburgo e Amsterdam, entrambe con tre voli a settimana, ogni martedì, giovedì e sabato.

Esattamente 18 anni dopo il primo volo su Pisa operato dalla compagnia nel 2005, easyJet continua a rafforzare la propria presenza nella città toscana, dove per questa estate ha messo a disposizione 510mila posti – in crescita di circa il 30% rispetto al 2022 – su sette rotte internazionali verso quattro Paesi europei, tra cui quelle operate su base annua per Bristol, Manchester, Parigi Orly e Londra Gatwick.

«Fin dal primo volo operato nel marzo 2005, l’Aeroporto Internazionale di Pisa ha rappresentato uno scalo di estrema importanza e centralità per la nostra compagnia in Italia ed è per questo che anno dopo anno abbiamo continuato a confermare il nostro impegno sul territorio, migliorando la nostra offerta per chi desidera raggiungere la Toscana dal resto dell’Europa e viceversa – commenta Lorenzo Lagorio, country manager di easyJet Italia – Quest’anno proseguiremo su questa strada con un’offerta estiva che include ben 7 rotte internazionali in quattro Paesi europei con un’offerta complessiva in aumento di circa il 30% rispetto allo scorso anno».