Eden Viaggi torna sui media: campagna da 5 milioni al via

Un progetto crossmediale da 5 milioni di euro per consolidare “awareness” e “consideration” e centrare gli obiettivi del 2024. A meno di un anno dall’ultimo piano di comunicazione, Eden Viaggi torna con una campagna ancora più ampia e duratura, con attività e iniziative tradizionali, digitali e commerciali. Lo scopo è rafforzare il brand, che ha guadagnato una posizione strategica all’interno della galassia Alpitour World grazie alle sue ultime performance, sia in termini di clienti che di ricavi. Già lo scorso maggio Eden Viaggi aveva ideato uno spot che narrava, con originalità e umorismo, le “disavventure” dei suoi protagonisti, alle prese con l’organizzazione delle vacanze.

«Organizzare una vacanza è un’attività complessa poiché richiede la gestione di tanti elementi e ognuno di questi può impattare negativamente – spiega Tommaso Bertini, corporate & to chief marketing officer – Si devono confrontare centinaia di proposte, navigare attraverso un mare di offerte con prezzi variabili e talvolta ingannevoli, ci si deve fidare di recensioni che provengono da sconosciuti. Con Eden Viaggi si può avere la tranquillità di sentirsi in buone mani oltre alla certezza di prezzi migliori. È proprio questo il messaggio che questa campagna mira a trasmettere in modo ironico e divertente».

Quest’anno, insieme alla campagna televisiva, sarà attiva anche un’importante iniziativa commerciale che permetterà di usufruire di uno sconto fino a 200 euro per tutte le prenotazioni realizzate entro il 29 febbraio. La campagna crossmediale si estenderà fino a inizio maggio e comprenderà canali tradizionali e digitali, eventi in presenza e promozioni commerciali con partner selezionati.

L’on air televisivo dello spot, preceduto da una fase di teaser sui canali digitali, sarà l’11 febbraio, due mesi prima rispetto allo scorso anno per sostenere le prenotazioni, sempre più anticipate. Sia lo spot che le attività digitali includeranno una “call to action” alle agenzie di viaggi e al sito edenviaggi.it che, per l’occasione, riproporrà la grafica della campagna e presenterà nuove sezioni in cui gli utenti potranno ripercorrere la storia del Brand e comprenderne a pieno il nuovo posizionamento.

La programmazione prevede un mix di formati e media diversi per aumentare la frequenza dei passaggi e avere posizioni premium su principali canali televisivi, come Sky, Italia 1 e Discovery, e in trasmissioni con una audience elevata, come: “Che Tempo Che Fa”, “Le Iene”, “Only Fun – Comico Show” e “Matrimonio a prima vista”. Ci saranno, poi, iniziative speciali che, attraverso la realizzazione di product placement, brevi sketch e divertenti quiz, mostreranno tutti i plus di una vacanza griffata Eden Viaggi.

A corredo del piano di comunicazione, il brand sarà presente nel palinsesto di Radio Deejay e all’evento “Party like a Deejay” di giugno, con contenuti sul profilo di Freeda e sulla piattaforma di Spotify, che per la prima volta entra nel media mix perché in linea con il target.

Lo spot Tv sarà il medesimo dello scorso anno, ma sarà rinnovato nel codino finale per evidenziare maggiormente i valori principali del marchio: affidabilità, convenienza e “zero sbatti”, il claim distintivo della comunicazione di Eden Viaggi.

Eden Viaggi rappresenta uno dei marchi con più prospettive di crescita di Alpitour World, sia in termini di passeggeri sia in termini di budget, e sta registrando un trend del +20% di fatturato, a pari perimetro 2023, in linea con gli obiettivi del 2024.