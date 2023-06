Egitto, Wizz Air apre (anche) la rotta per Hurghada

Dopo aver inaugurato il 15 giugno i collegamenti Milano-Il Cairo e Roma-Il Cairo, Wizz Air annuncia la nuova rotta per l’Egitto da Milano Malpensa a Hurghada, una delle principali località balneari del Paese che si affaccia sul Mar Rosso.

I voli per Hurghada partiranno il 31 ottobre e saranno operati il ​​lunedì e il venerdì, mentre entrambe le rotte per Sphinx partono già adesso tre volte a settimana. Tutti i voli sono operati con l’aereo A321neo.

In totale Wizz Air offrirà ai viaggiatori 10 rotte tra l’Italia e l’Egitto con 27 frequenze settimanali e oltre 700.000 posti annuali in vendita.

«Wizz Air è lieta di continuare ad aumentare i collegamenti tra l’Italia e l’Egitto – dice Tamara Nikiforova, corporate communications manager di Wizz Air Group – Con la nuova rotta da Milano a Hurghada e quelle per il Cairo che abbiamo lanciato, ora offriamo opzioni di viaggio convenienti, convenienti e sostenibili su 10 rotte tra i due paesi. Siamo felici di dare la possibilità gli italiani di esplorare le affascinanti città egiziane, sia per lavoro che per piacere, e accoglierli a bordo dei nostri aerei efficienti e sostenibili».

Proprio in queste ore il ministro del Turismo egiziano Ahmed Eissa, in visita a Roma, ha annunciato l’aumento dei collegamenti dall’estero per il Paese.