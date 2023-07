Emergenza incendi, 2mila turisti evacuati sul Gargano

Diverse regioni sono pronte a chiedere lo stato d’emergenza dopo la tempesta in Lombardia e gli incendi che continuano a divampare in Sicilia e Puglia. Cinque le vittime. Resta critica la situazione del traffico aereo e ferroviario proprio nel culmine delle vacanze estive, turisti in difficoltà.

Dal 23 luglio a oggi sono 710 gli interventi dei vigili del fuoco in Sicilia, dove i roghi continuano a causare seri problemi alla viabilità: forti disagi sulla Catania–Messina, chiusa in più punti, code ad Acireale e dopo Taormina. Danneggiata dalle fiamme un’area di servizio sulla A20, la Palermo–Messina. Bruciano ancora le colline attorno a Palermo, che ieri avevano portato alla chiusura per alcune ore dell’aeroporto Falcone Borsellino, i Canadair sono tornati ad alzarsi in volo. Sono rientrati in casa i mille sfollati di ieri. Si registra fortunatamente un calo della temperatura dopo diversi giorni vissuti a oltre i 40 gradi. Prosegue la grave emergenza a Catania, senza acqua e luce per un blackout. Ieri sera le fiamme hanno minacciato anche il Santuario di Tindari.

Al momento sotto controllo in Puglia gli incendi a Vieste, sul Gargano, dove sono in azione i Canadair: ieri nella baia San Felice sono stati evacuati da tre alberghi duemila turisti, molti hanno trovato rifugio in una palestra nel centro di Vieste. A San Cataldo, vicino a Lecce, iniziate le operazioni di bonifica dopo i roghi di ieri: il primo bilancio è di 90 ettari bruciati con una intera pineta inghiottita dalle fiamme che hanno avvolto anche alcune villette.

Oggi, intanto, allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Emilia Romagna, Lombardia, Marche e Molise. Scendono a due oggi le città da bollino rosso per il caldo: Bari e Catania.