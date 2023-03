Enac: accordo sindacati-handling anche su Milano Linate

Nella nuova stagione degli scioperi in Europa, arriva finalmente una buona notizia sul fronte trasporto aereo in Italia. È stato concluso nelle scorse ore a Milano Linate un importante accordo tra le organizzazioni sindacali e gli handler (società di servizi di assistenza a terra) con il coordinamento dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile.

“È stata assicurata la tutela economica e giuridica di numerosi lavoratori di Linate, in un momento particolarmente delicato che vede l’avvio della stagione estiva e la ripresa del traffico aereo che, nei prossimi mesi, si stima superi i dati del 2019, periodo per pandemia”, informa l’Enac stessa in una nota.

L’accordo segue quelli, analoghi, già sottoscritti per gli operatori dell’handling di Malpensa lo scorso 8 febbraio: “Un protocollo di sito per l’area passeggeri e uno per l’area cargo, per disciplinare – a integrazione e in attuazione di quanto previsto dal Ccnl del Trasporto Aereo – il passaggio delle attività di assistenza svolte sui piazzali aeromobili (cosiddetti servizi di rampa) tra l’operatore cessante e l’operatore subentrante”, chiarisce l’ente.

Le intese stipulate assicurano che in questi aeroporti vi sia personale già formato e qualificato all’utilizzo delle risorse strumentali necessarie a effettuare i servizi a terra alle compagnie aeree.