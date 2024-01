Espansione Saudia sotto il segno dell’operazione “Your Ticket Your Visa”

Un 2023 da incorniciare per Saudi Arabian Airlines (Saudia), la compagnia di bandiera del Regno dell’Arabia Saudita, che nell’anno appena conclusosi ha lanciato il nuovo Your Ticket Your Visa, adottato un ampio rebranding e avviata una massiccia espansione della sua flotta.

Un vero e proprio anno di svolta per il vettore che proprio nell’ottobre 2023 ha svelato il suo nuovo marchio, annunciando nel contempo l’introduzione di nuovi concetti innovativi per il servizio clienti, concentrandosi sugli aspetti digitali con l’aiuto dell’intelligenza artificiale e integrando l’esperienza degli ospiti nella cultura saudita. Questa nuova identità rifletterà l’ospitalità dell’Arabia Saudita anche nel 2024 – ci si prepara anche al lancio di un tour operator – e promuoverà l’apprezzamento della cultura locale.

La compagnia aerea intende, infatti, utilizzare un design retrò per trasmettere l’autenticità del Regno, puntando a promuovere il servizio Your Ticket Your Visa. lanciato nella scorsa primavera in collaborazione con il ministero degli Affari Esteri, il ministero degli Interni, il ministero dell’Haji e dell’Umrah, il Pilgrim Service Program e l’Autorità del Turismo Saudita. Si tratta di un servizio digitale che consente agli ospiti di entrare nel Regno più facilmente e facilita l’emissione del visto di transito, collegandolo direttamente al biglietto aereo. Il servizio consente agli ospiti di soggiornare in Arabia Saudita per un massimo di 96 ore.

Inoltre, sempre nel corso del 2023, Saudia ha effettuato un grosso ordine di 787 con il produttore di aeromobili Boeing: ben 49 Dreamliner aggiuntivi per la compagnia aerea, al fine di continuare l’espansione di Saudia e aggiungere nuove destinazioni alla sua rete di rotte.

Solo quest’anno, Saudia ha già aggiunto 25 nuove destinazioni alla sua rete del Gruppo Saudia, principalmente in Europa, Africa e Asia.