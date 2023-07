Evaneos rinnova i vertici e si affida a due amministratori delegati

Doppia poltrona per i nuovi vertici di Evaneos, il giovane operatore specializzato nel cosiddetto “turismo d’impatto”: Aurélie Sandler e Laurent de Chorivit sono stati infatti nominati entrambi amministratore delegato dell’azienda, con decorrenza dal 1° settembre 2023. Eric la Bonnardière, attualmente presidente e ad di Evaneos, rimane presidente esecutivo del consiglio di amministrazione.

Sandler è attualmente chief marketing officer di Evaneos, responsabile delle questioni di marketing, strategia, sviluppo internazionale e sostenibilità. Arrivata in Evaneos nel 2020, è stata in precedenza global vp brand & consumer presso Aigle (2018-2020), brand and product director presso VeePee (2013-2018), commercial director presso Young & Rubicam (2006-2011).

Mentre de Chorivit è attualmente chief operating officer di Evaneos, responsabile della soddisfazione del cliente e dello sviluppo dell’offerta. Arrivato in Evaneos nel 2017, ha partecipato attivamente allo sviluppo della rete di agenzie partner locali. In precedenza, in Club Med dal 2006 al 2017, Laurent è stato direttore Regno Unito, Sud Africa e Scandinavia, quindi direttore vendite Francia. Dal 1999 al 2006 ha ricoperto diverse posizioni nei team di marketing e vendita di Kraft Foods.

Per Eric la Bonnardière e Yvan Wibaux, cofondatori di Evaneos: «L’idea di affidare il futuro di Evaneos ai nostri talenti interni nasce da una visione ben precisa: il nostro settore sta cambiando sempre più velocemente ed Evaneos è ben posizionata come azienda di riferimento nel turismo sostenibile e personalizzato. Insieme, Laurent e Aurélie incarnano ciò che costituisce la vera forza dell’azienda – lo spirito imprenditoriale al servizio di un nuovo modo di viaggiare – e ciò che definisce i principi della nostra azione: un misto di tenacia, umiltà e impegno».