Gianluca Scavo rieletto presidente del Gruppo Turismo Assolombarda

Gianluca Scavo, ceo di Aim Group International spa, di nuovo eletto presidente del Gruppo Turismo Assolombarda per il periodo 2024-2028.

Scavo ha già ricoperto la carica di presidente del Gruppo Turismo di Assolombarda nell’ultimo periodo di Consiglio (2020-2024), dopo aver ricoperto quella di vicepresidente per lo stesso Gruppo nel periodo 2016-2020; dal 2010 è ceo di Aim Group International, società che si occupa di congressi, eventi e comunicazione.

Nel suo nuovo mandato, Scavo punta a proseguire il lavoro avviato, con un forte focus sull’innovazione digitale, la formazione e il sostegno alle imprese del settore attraverso attività di lobby istituzionale. «Tra le priorità del nuovo Consiglio, lavoreremo a stretto contatto con le amministrazioni locali e regionali, perché supportino questo importante comparto economico – che in Lombardia ha registrato 17, 7 milioni di arrivi e 45,5 milioni di presenze nel 2023 – e lavorino sinergicamente per la promozione del territorio e l’attrazione dei visitatori di tutti i diversi target», ha sottolineato il presidente.

Altro tema di grande importanza per il nuovo Consiglio e per l’associazione, che comprendente Pco, alberghi indipendenti, catene alberghiere, agenzie di viaggio, tour operator e aziende attive nell’industria turistica, sarà l’organizzazione dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. «Le Olimpiadi Invernali saranno una vetrina internazionale senza precedenti per l’Italia e per il nostro comparto. Ma non dobbiamo limitarci a guardare all’evento: il nostro obiettivo è valorizzarlo come volano per una crescita duratura e sostenibile, che lasci un’eredità positiva per gli anni a venire», ha concluso Scavo.

Tra le altre iniziative in programma, il potenziamento del Desk turismo, creato su iniziativa del Gruppo per supportare le imprese con risposte tecniche rapide ed efficaci, e proseguirà lo sviluppo dell’Osservatorio Turismo in collaborazione con il Centro studi di Assolombarda, per offrire dati e trend aggiornati sul mercato.

