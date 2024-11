Dal Giubileo alle Olimpiadi: gli eventi in Italia chance per l’incoming

Incoming, avanti tutta. Anche grazie al traino dei grandi eventi: su tutto il Giubileo 2025, il cui epicentro sarà Roma, ma investirà luoghi di culto e Cammini dell’intera Penisola. In fase di rodaggio anche le macchine dei concerti più attesi e dello sport, che vedrà il suo culmine nelle Olimpiadi invernali 2026 ospitate da Milano-Cortina.

Giubileo 2025

Per il Giubileo sono previsti 35 milioni di arrivi turistici che genereranno 105 milioni di presenze, con un raddoppio atteso dei flussi per una spesa turistica di circa 17 miliardi di euro. Tra questi, quasi un milione verranno dalla Gran Bretagna.

Sono molteplici gli appuntamenti. Si inizia con l’apertura della Porta Santa a San Pietro il 24 dicembre 2024. A gennaio il Giubileo della Comunicazione dal 24 al 26. A febbraio si terrà il Giubileo degli artisti. Nel mese di marzo in calendario appuntamento con il mondo del volontariato e ad aprile, l’Anno Santo per i malati e delle persone con disabilità. Dal primo al 4 maggio è in programma il Giubileo dei lavoratori e le famiglie (30 maggio-1° giugno).

A giugno è in programma il Giubileo dello Sport (14-15) e grande novità a luglio il Giubileo degli influencer cattolici. Ad agosto sarà la volta dei giovani, poi a settembre gli operatori della giustizia. A ottobre appuntamento con il mondo dei migranti (4-5), a novembre è in calendario il Giubileo dei poveri (il 16). L’ultimo appuntamento è, al momento, quello con i detenuti che saranno a San Pietro il 14 dicembre. È stato annunciato anche l’Incontro internazionale per la pace, organizzato nello “spirito di Assisi”.

La Fiera internazionale del tartufo bianco di Alba

Si terrà dal 10 ottobre al 7 dicembre 2025 la Fiera del Tartufo Bianco di Alba. Un’ottima occasione per visitare uno dei territori più belli d’Italia: le Langhe dove si concentrano alcuni tra i migliori vini rossi italiani e il prezioso tubero che ha ad Alba la capitale. Durante la fiera si tiene il mercato mondiale del tartufo bianco, il cuore storico della manifestazione dedicata al Tuber magnatum Pico. Il luogo ideale per apprezzare e acquistare il meglio dei tartufi provenienti dai boschi di Langhe Roero e Monferrato. Durante la manifestazione si svolgono diversi eventi folcloristici tra cui la Rievocazione Storica in costume il primo sabato di ottobre. Uno spettacolo con oltre 400 figuranti che ripropongono episodi storici leggendari.

Justin Timberlake in Italia

Justin Timberlake terrà il suo concerto in Italia all’Ippodromo Snai San Siro, lunedì 2 giugno 2025. Si tratta dell’unico concerto italiano nell’ambito del suo “The forget Tomorrow World Tour” 2025. Il live è inserito negli eventi degli I-Days Milano e sarà l’occasione per i fan di assistere ad uno show senza eguali grazie al talento unico di Justin Timberlake che negli anni si è distinto per le sue doti di cantautore, performer, intrattenitore, attore e produttore discografico. Sul palco l’artista porterà tutti i suoi più grandi successi, oltre ai singoli del suo ultimo album “Everything I Thought It Was”.

La Maratona di Roma

Compie 30 anni nel 2025 la maratona di Roma che si svolge in uno degli scenari più spettacolari del mondo all’interno del sito Unesco del centro storico, percorrendo 42 chilometri in cui si passa per il Colosseo, l’Arco di Costantino, il Palatino, Castel Sant’Angelo, San Pietro, Piazza Navona e il Circo Massimo.

Si terrà il 16 marzo 2025, ma già sono raddoppiati gli iscritti che per la prima volta diventano a numero chiuso: non più di 30.000, perché l’evento si annuncia epocale. Associata alla Maratona la Fun Run da 5 chilometri che sarà anticipata a sabato 15 marzo e ha un tetto massimo di 20.000 iscrizioni.

Alan Walker in Italia

Tra gli artisti più ascoltati e apprezzati al mondo con oltre 80 miliardi di streaming Alan Walker torna in Italia a due anni di distanza dall’ultimo concerto con una data all’Unipol Forum di Milano: sabato 8 marzo 2025.

Con oltre 115 milioni di follower sulle piattaforme social e più di 13 miliardi di visualizzazioni su YouTube, Alan Walker è pronto a far scatenare nuovamente il pubblico europeo al ritmo delle sue più grandi hit, come Faded, singolo certificato 9 volte disco di platino in Italia con oltre 2 miliardi di streaming. La scaletta del nuovo tour proporrà brani dell’album Walkerworld e vari remix.

Milano Fashion Week

Gli appassionati di moda non possono mancare uno degli eventi più importanti del mondo: la Milano Fashion Week. Il sipario si alzerà sulla Collezione Uomo Autunno/Inverno 2025-2026. Le 22 sfilate si terranno dal 17 al 21 gennaio e a completare lo spettacolo, ci saranno anche 32 presentazioni, 7 mostre e 8 eventi. Promette di essere un’esperienza unica, con designer pronti a spingersi oltre i confini della creatività e dell’innovazione e collezioni che non sono semplice abbigliamento, ma vere e proprie opere d’arte. Seguirà la Collezione Donna dal 25 febbraio al 3 marzo. Si annunciano inoltre diversi debutti eccellenti. Walter Chiapponi, Matteo Tamburini e Adrian Appiolaza esordiranno infatti come i nuovi direttori creativi rispettivamente di Blumarine, Tod’s, e Moschino.

The World of Banksy a Napoli

Sarà aperta fino al 4 maggio a Napoli “The World of Banksy”, la mostra che porta il visitatore nel mondo dello street artist più famoso al mondo. È visitabile all’Arena Flegrea indoor | Mostra d’Oltremare. The World Of Banksy è progettata per rendere il messaggio dell’artista accessibile a un pubblico più ampio. Gli appassionati di tutto il mondo possono godersi la street art di questo straordinario artista simbolo della nostra epoca in un unico luogo, esplorando temi come guerra, imperialismo, pace, individualismo, avidità, povertà, capitalismo, consumismo e ipocrisia. Rimanendo fedeli all’affermazione di Banksy che “Il copyright è per i perdenti”, la mostra si dichiara orgogliosamente “100% non autorizzate,” organizzate interamente senza il suo coinvolgimento.

I balli del Carnevale di Venezia

Il Carnevale di Venezia è uno degli eventi cui partecipare almeno una volta. Nei secoli rappresenta gioia, seduzione, trasgressione, ed è simbolo di libertà. Tutta la città coinvolge i visitatori in un’esperienza unica. Ogni anno il Carnevale prevede una serie di eventi pubblici e privati. Le feste ed i balli sono meravigliosi. Tra questi, il 15 febbraio il Ballo del Minuetto d’amore, mentre il 22 febbraio sarà la volta di Ball of Dreams, Carnival Extravaganza, Don Giovanni, cui seguono Cioccolata Danzante il 27 febbraio, le Cortigiane del Doge, il 28 febbraio, la leggenda di Casanova, Carnival in Love, Ballo del Doge e di nuovo minuetto sabato primo marzo, il 2 marzo un ballo dedicato al grande pittore Tiepolo, Ventian Reflections, per chiudere con il Minuetto il 3 marzo.

Festa di Sant’Agata a Catania

In Italia ogni città, dalla più piccola alla più grande festeggia il suo Santo Patrono. Tra quelle più note nel mondo la Festa di Sant’Agata a Catania, in Sicilia, un evento unico. Dura 3 giorni dal 3 al 5 febbraio 2025 e l’evento principale è la processione. Si inizia con uno spettacolo pirotecnico in piazza del Duomo. Il 4 la statua della Santa esce dalla cattedrale per girare l’intera città. Il pittoresco itinerario va dalla Chiesa di Sant’Agata alla Fornace fino al Duomo dove si svolge il rito della cera. Il corteo è chiuso da grandi candelabri detti “candelore” e due carrozze del Senato. Durante i tre giorni si svolgono diverse feste in strada, vi sono spettacoli teatrali, e si possono degustare i dolci tipici siciliani preparati dalla monache di clausura alla fiera di Sant’Agata.

Le Olimpiadi di Milano-Cortina

Per le Olimpiadi Milano-Cortina, sono previsti 513.000 arrivi, +34% rispetto allo stesso periodo del 2023, per 1,8 milioni di presenze e una spesa turistica di 281 milioni di euro. Saranno le Olimpiadi invernali più diffuse di sempre con molte località coinvolte tra cui Anterselva, Assago, Bormio, Livigno, Predazzo, Rho, Tesero e Verona. Più di 3.500 atleti da 93 Paesi si contenderanno 195 medaglie in 16 discipline Olimpiche e sei sport Paralimpici. Si tratta della 25ª edizione Giochi Olimpici Invernali, e questa è la terza edizione in Italia che avrà luogo dal 6 al 22 febbraio 2026 prendendo il via proprio a Milano, allo stadio di San Siro con la cerimonia di apertura. Successivamente, dal 6 al 15 marzo 2026, sarà la volta dei Giochi Paralimpici Invernali.